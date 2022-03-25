王毅訪印｜中印外長會談　蘇傑生指解決邊境問題才能修復關係

中國外長王毅3月25日訪問印度新德里，與當地外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）展開3小時會談，蘇傑生指自己在磋商中非常坦誠，也指除非中印軍隊在具爭議的邊界互相撤離，否則兩國不會修復至正常關係。



蘇傑生在社交網站上傳自己與王毅會面的照片。

Greeted Chinese FM Wang Yi at Hyderabad House.



Our discussions commence shortly. pic.twitter.com/eWq4gXIeK0 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 25, 2022

英媒報道，蘇傑生會後表示他在與王毅的討論中非常坦誠，尤其是在表達印方的民族情感方面。

他又認為，自2020年4月中國的部署引致磨擦和緊張局勢升溫，兩個鄰國之間無法和好至正常關係。

據中國外交部指，王毅25日在印度期間也會見了印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），王毅提出三點思路，包括要以長遠眼光看待雙方關係，雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」的戰略判斷，把邊界問題上的分歧擺在雙邊關係適當位置，堅持雙邊關係正確發展方向。