疫情｜朝鮮新增近21萬發燒個案　抗疫醫藥短缺　官媒教土法抗病毒

朝鮮出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但因國內醫藥物資不足，官方媒體呼籲病人以鹽水漱口以及服食止痛藥。



英國廣播公司（BBC）引述執政黨機關報《勞動新聞》建議症狀並不嚴重的人飲用薑茶、金銀花茶或柳葉飲料。

媒體稱熱飲可能會緩解一些症狀如喉嚨痛與咳嗽，並在病人比平時失去更多水分時幫助補充。生薑和柳葉也可緩解發炎和減輕疼痛。但它們並非治本的方法。

媒體最近採訪過一對夫婦，他們建議每天早晚使用鹽水漱口。台灣中央社20日引述一項研究發現，漱口水在實驗室環境可殺死新冠病毒（SARS-CoV-2），但還沒有令人信服的證據顯示，它對人體有幫助。

據朝鮮官方通訊社報道，有1000公噸鹽已被運往平壤，用於製造「殺菌液」。

此外朝鮮中央電視台建議患者使用止痛藥，如布洛芬（Ibuprofen），以及阿莫西林（Amoxicillin）等抗生素。

朝鮮新冠肺炎疫情：由朝鮮政府提供的照片顯示，2022年5月17日，一名醫生在檢測平壤一名市民的體溫。（AP）

韓聯社21引述朝鮮官媒稱，當地連續第5天通報新增超過20萬宗發燒個案。它12日首度證實國內有確診個案

朝鮮未有接受中國通過COVAX提供的疫苗、醫療設施不足，還可能存在糧食危機，外界擔心新冠病毒入侵會導致情況惡化。平壤為預防病毒傳入關閉邊境，亦稱有足夠能力抗疫。

韓聯社引述北韓官媒報道，截至昨晚，至少219,030人出現發燒症狀，累計246萬640宗發燒病例；死亡病例新增1個，累計66個。

韓聯社未說明多少人確診，美媒也稱無法獨立證實報道內文所言。

有分析稱朝鮮通報個案多是稱「發燒個案」、而非「確診個案」，顯示它並無足夠的採檢能力、也沒有快測工具。因此，它每天實際新增個案恐比官方媒體報道更多。