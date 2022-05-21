澳洲大選投票結束　工黨成功變天　阿爾巴內塞宣布勝選

澳洲國會大選投票在香港時間下午4時結束，點票工作仍在繼續，不過當地三大電視台發表的預測結果，均顯示在野工黨擊敗總理莫里森（Scott Morrison）領導的執政聯盟，工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）將成為新總理，他在同日晚上宣布勝選。



阿爾巴內塞發表勝選感言時表示，今夜的澳洲選民是投票支持改變，工黨團隊將努力團結澳洲人。

澳洲大選：領導執政聯盟的莫里森2022年5月21日宣布敗選，他將辭去自由黨領袖職務（AP）

莫里森晚上承認敗選，並稱已祝賀阿爾巴內塞。莫里森表示「今晚對於自由黨來說是艱難一夜。」這將是執政聯盟結束9年的執政。

他之後又稱「今晚我已與在野領袖兼即將上任的新總理阿爾巴內塞通話，我已恭賀他取得選舉勝利。」

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澳洲廣播公司（ABC）指，目前未知工黨能否取得多數議席，更有可能是需籌組少數派政府。ABC目前估計工黨起碼取得72席，執政聯盟則是起碼52席，取得多數議席的門檻是76席。

澳洲大選：圖為2022年5月21日，悉尼一個票站的義工站在票站外，等候現任總理莫里森前來。（AP）

選前民調顯示，在野工黨支持度雖領先總理莫里森（Scott Morrison）率領的自由黨及國家黨聯盟，但工黨的領先優勢下降1個百分點。

《澳洲人報》在投票日當天發布Newspoll的民調結果顯示，在兩黨擇一的情況下，工黨以53%支持度，領先執政聯盟的47%。

澳洲大選：圖為澳洲工黨黨魁阿爾巴內塞2022年5月21日到悉尼一票站投票後離場，他抱着愛犬Toto，而且看來神情輕鬆。（AP）

多個民調顯示，工黨有可能是些微之優勢勝出。不過在2019年的大選中，莫里森支持度低迷，最終「爆冷」獲勝。故此兩黨都不願就勝算發表評論。

是次大選眾議院全部151個議席以及參議院76席中的40席改選。在眾議院贏得多數席次，即逾76席者，將有權籌組新政府。

爭取連任的莫里森及工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）都在投票日於悉尼投票。

莫里森稱澳洲民眾正為他們的未來做出重要抉擇，又稱國家需懂得理財、推動經濟發展及處理國家安全利益的領導人。阿爾巴尼斯則稱，澳洲民眾希望改變。他稱在選後團結國家。