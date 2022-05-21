澳洲大選戰情緊湊 可能出現「懸峙國會」？
澳洲大選今日舉行，選前工黨支持度雖仍領先，但隨投票日臨近，（Labor Party）工黨領先優勢逐漸縮小，執政聯盟（自由黨（Liberal Party）與國家黨（National Party））支持度回升。選前民調顯示工黨領先優勢已收窄至僅2個百分點。
現任總理莫里森（Scott Morrison）領導的執政聯盟將受到由阿爾巴內塞（Anthony Albanese）領導的反對派政黨工黨的挑戰。選舉最快香港時間今午4時結束。
儘管選情吃緊，雙方都曾表明不會尋求與其他議員組成聯合政府。阿爾巴內塞也排除與綠黨或獨立議員合作的可能性，堅持只會組建單一勢力的政府。
《衛報》澳洲版18日公布民調結果，1600人受訪的結果顯示，支持工黨者有48%，支持自由黨者46％，雙方僅差兩個百分點。此外7%受訪者尚未決定投給哪一方。
有媒體分析，由此看來，澳洲大選有可能出現「懸峙國會」，即沒任何一個政黨取得執政所需的76席。
是次大選改選眾院全部151席，以及參議院約半數議席，執政聯盟現時在眾院有76席。
「懸峙國會」是什麼？
澳洲對上一次出現「懸峙國會」是在2010年大選。時任總理吉拉德（Julia Gillard）經過17天的談判，終獲綠黨和獨立議員支持（合計6人），工黨執政地位得以保住。
惟這也導致工黨政府成為二次後該國第一個少數派政府，通過什麼法案都須獲獨立議員或反對派支持，也必須對獨立議員履行承諾，導致碳排放稅被取消。
懸峙國會對執政黨來說往往不是好事。工黨當時雖保住政權，但之後數年經歷內鬥、總理更迭以及喪失新南威爾斯州執政地位，並在2013年大選落台後，至今一直在野。
邊際席次兵家必爭
政黨在眾院席次多少，是決定勝負的關鍵，2019年大選中僅以些微差距險勝對手的議席——即是「邊際席次」（marginal seats）所屬選區，成為不同政黨兵家必爭之地。
是次大選中，執政聯盟在眾議院掌控的「邊際席次」合計22個；工黨9個。在眾議院掌握69席的工黨倘不丟失任何議席，又能從執政聯盟手中22個「邊際席次」中搶走7席，就足以取得上台執政所需的76席。
執政聯盟目前在眾院掌握76席；換言之，執政聯盟只丟失1席，澳洲將很可能會陷入「懸峙國會」狀態。執政聯盟倘若真的如此，須尋求另個政黨或獨立議員的支持，才能繼續執政。
少數派政府怎組成？
不論是工黨或執政聯黨組成政府，都須與另一個政黨或獨立議員達成「信任與支持協議」 （confidence and supply agreement）。這些政府或議員將承諾，不支持導致政府停擺或無法從事日常運作的投票。之後總督會委託總理，組成少數派政府。
媒體估計，選舉結果會在今日稍後時間揭曉，但如果候選人得票接近，可能晚一些在有結果。
雖然兩黨領袖堅持獨自組成多數派政府，他們也可能在投票結束後改變立場。