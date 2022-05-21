澳洲大選戰情緊湊　可能出現「懸峙國會」？

澳洲大選今日舉行，選前工黨支持度雖仍領先，但隨投票日臨近，（Labor Party）工黨領先優勢逐漸縮小，執政聯盟（自由黨（Liberal Party）與國家黨（National Party））支持度回升。選前民調顯示工黨領先優勢已收窄至僅2個百分點。



澳洲大選：圖為現任總理莫里森2022年5月21日在他的選區投票後，離場時向在場人士揮手。他地選區位於悉尼的庫克（Cook）。

現任總理莫里森（Scott Morrison）領導的執政聯盟將受到由阿爾巴內塞（Anthony Albanese）領導的反對派政黨工黨的挑戰。選舉最快香港時間今午4時結束。

儘管選情吃緊，雙方都曾表明不會尋求與其他議員組成聯合政府。阿爾巴內塞也排除與綠黨或獨立議員合作的可能性，堅持只會組建單一勢力的政府。

《衛報》澳洲版18日公布民調結果，1600人受訪的結果顯示，支持工黨者有48%，支持自由黨者46％，雙方僅差兩個百分點。此外7%受訪者尚未決定投給哪一方。

有媒體分析，由此看來，澳洲大選有可能出現「懸峙國會」，即沒任何一個政黨取得執政所需的76席。

是次大選改選眾院全部151席，以及參議院約半數議席，執政聯盟現時在眾院有76席。

澳洲大選：2022年5月20日，總理莫里森在西澳珀斯（Perth）與自由黨當地選區候選人一同大顯廚藝。（AP）

「懸峙國會」是什麼？

澳洲對上一次出現「懸峙國會」是在2010年大選。時任總理吉拉德（Julia Gillard）經過17天的談判，終獲綠黨和獨立議員支持（合計6人），工黨執政地位得以保住。

惟這也導致工黨政府成為二次後該國第一個少數派政府，通過什麼法案都須獲獨立議員或反對派支持，也必須對獨立議員履行承諾，導致碳排放稅被取消。

懸峙國會對執政黨來說往往不是好事。工黨當時雖保住政權，但之後數年經歷內鬥、總理更迭以及喪失新南威爾斯州執政地位，並在2013年大選落台後，至今一直在野。

澳洲大選，圖為工黨黨魁阿爾巴內塞5月21日與兒子及伴侶來到悉尼一個投票站。阿爾巴內塞進行投票，供在場記者拍照。（AP）

邊際席次兵家必爭

政黨在眾院席次多少，是決定勝負的關鍵，2019年大選中僅以些微差距險勝對手的議席——即是「邊際席次」（marginal seats）所屬選區，成為不同政黨兵家必爭之地。

是次大選中，執政聯盟在眾議院掌控的「邊際席次」合計22個；工黨9個。在眾議院掌握69席的工黨倘不丟失任何議席，又能從執政聯盟手中22個「邊際席次」中搶走7席，就足以取得上台執政所需的76席。

執政聯盟目前在眾院掌握76席；換言之，執政聯盟只丟失1席，澳洲將很可能會陷入「懸峙國會」狀態。執政聯盟倘若真的如此，須尋求另個政黨或獨立議員的支持，才能繼續執政。

少數派政府怎組成？

不論是工黨或執政聯黨組成政府，都須與另一個政黨或獨立議員達成「信任與支持協議」 （confidence and supply agreement）。這些政府或議員將承諾，不支持導致政府停擺或無法從事日常運作的投票。之後總督會委託總理，組成少數派政府。

媒體估計，選舉結果會在今日稍後時間揭曉，但如果候選人得票接近，可能晚一些在有結果。

雖然兩黨領袖堅持獨自組成多數派政府，他們也可能在投票結束後改變立場。