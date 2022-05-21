猴痘｜短短半月11國家地區發現約80宗　病毒怎傳染？致死率多高？

世界衛生組織（WHO）20日召開技術諮詢小組會議，討論有關猴痘的訊與應對策略。目前全球約有80例猴痘確診個案，還有50宗有待確認。隨着監測範圍的擴大，未來可能會發現更多個案，導致這原本罕見的疾病，再度引起外界注意。



世衛組織指出，猴痘一般在部分國家的某些動物種群中流行，偶爾導致當地人和旅行者感染。但目前已有11個國家和地區出現猴痘病例，這是非典型的，因它出現在並非猴痘流行的國家。

美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

猴痘是什麼病？

猴痘與天花同屬正痘病毒屬，首次是在猴子身上被發現，主要感染靈長類動物，可經嚙齒類動物散播，例如松鼠。人類偶爾會遭到感染。第一宗人類感染個案發生在1970年代的剛果。

不過相比起天花，猴痘的症狀較為溫和。患者會出現典型的感冒的症狀，伴隨淋巴結腫大，並在身上出現類似天花的皰疹。

美國疾病控制和預防中心（CDC）稱它的症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛和疲憊，猴痘還會導致淋巴結腫大（lymphadenopathy），而天花一般不會導致淋巴結腫大。這亦是分辨兩者的其中一個方法。

猴痘有多致命？

猴痘病毒主要有個病毒株。一種是剛果毒株，它會導致更嚴重的病情，死亡率高達10%。 另一種是西非毒株，致死率要低得多，為1%。

其後皰疹會隨病情好轉結痂，留下疤痕。患者一般在4至6周內會好轉，致死率大概10%，相比天花致死率約為30%。

美國疾病控制和預防中心在1971年公布的照片，顯示利比利亞一名女孩的手及腿部出現猴痘。（Getty Images）

猴痘有得醫嗎？

目前並沒有針對猴痘的特效藥，採用輔助治療可降低病患者不適，待身體免疫系統反應擊退病毒後自然痊癒。

不過由於猴痘與天花同屬正痘病毒，利用天花疫苗可以有效防止猴痘感染。同時由於猴痘人與人之間傳播能力較弱，隔離檢疫可以有效控制爆發。因此過去的猴痘感染僅局限一小範圍，未有造成大規模感染。

猴痘如何傳播

猴痘是一種罕見的病症，而且僅散發於中非或西非的熱帶雨林。它也偶爾會經當地的旅客傳播至其他地方。例如2021年，英國有一個家庭在前往尼日利亞旅行後，感染了猴痘；同年一個美國人在前往尼日利亞旅行後感染了猴痘。

這一輪歐美出現的個案是如何受感染，則暫時未知。

猴痘傳為人畜共通傳染病，播途徑很多，如遭染疫野生動物咬傷，接觸到血液、體液或傷口結痂，甚至食用受感染的野生動物。

人際傳播方面，主要通過密切接觸傳播。若人與受感染的人進行密切接觸，感染風險更高。高風險群體包括衛生工作者、家庭成員和性伴侶。

它的傳播途徑包括呼吸道飛沫、開放性潰瘍、體液接觸、接觸或共用受感染的衣物、被單等物件。在這一輪傳染中，專家也稱病毒可通過發生性行為傳染。

圖為2003年，一個電子顯微鏡下，猴痘病毒的形態。（AP）

這一輪不尋常？

由於猴痘一般只會在局部地區爆發，在歐美國家出現病例一般都來自旅客，而且僅有零聲數宗。這一輪英國第一宗個案在5月7日確認，患者從尼日利亞（Nigeria）回英。尼日利亞是有猴痘傳播的地方

截至18日英國、葡萄牙和西班牙已出現36宗懷疑病例，英格蘭有8例，葡萄牙則有20例。

除了第一名從尼日利亞回英的病人，英國其餘7名患者都不曾外遊。

從尼日利亞回來的英國病人通過性接觸將病毒傳染給部份病人，但亦有部份患者沒明確的感染源頭，專家憂慮病毒已在社區散播。

英國衛生局（UKHSA）聲明指出，這次爆發是罕見且不尋常，當局會密切調查感染病毒的源頭。

猴痘：圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的一張攝於1997年的照片，相中人是猴痘病人，此人右臂及身軀有病變的情況。（AP）

已入侵更多地方？

在短短半個月之間，感染者已不限於曾往非洲的人，令人擔心它已經或即將在一些國家或地區發展成社區傳播。

德國慕尼黑聯邦國防軍微生物研究所（Bundeswehr Institute of Microbiology）20日稱，德國巴伐利亞州（Bavaria）有一名感染了猴痘的病人，這是德國證實的首宗猴痘病例。

這名26歲巴西男子由葡萄牙經西班牙抵達德國，去過杜塞爾多夫（Düsseldorf）和法蘭克福（Frankfurt），並在巴伐利亞州首府慕尼黑（Munich）停留大約一週。

法國也錄得一個發生在法蘭西島大區（Ile-de-France，即巴黎地區）的病例。病人是一名29 歲男子。法國衛生當局稱，他最近沒有去過病毒傳播的國家。