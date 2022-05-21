猴痘Monkeypox｜感染擴散程度讓科學家驚訝　病毒出現突變所致？

過去一周，猴痘疫情擴散，全球發現超過100例。這是一種在非洲很少見的罕見疾病，而且通常不會在不同地域和人群中出現。猴痘的疫情擴散，讓科學家們感到震驚。這是一次偶爾事件，還是猴痘出現了突變，讓其變得更易擴散感染？



與困擾全球，可經氣溶膠的微小空氣飛沫傳播的新冠病毒不同，猴痘病毒依賴體液接觸，或近距離的飛沬才能傳播，因此猴痘一般不會造成大規模感染。同時猴痘的名字雖有「猴子」一字，但實際經猴子感染的案例十分少，猴痘一般經由嚙齒類動物攜帶，如松鼠一類，經咬傷而傳染。

這次猴痘疫情的出現令人不解，經初步基因分析數據指出，這次流行的猴痘病毒株，似乎來自西非。相比起在中非流行的猴痘病毒株，西非版本引起的病情更輕，死亡率亦僅只有1%。但暫時科學家未能斷定在各地出現的猴痘感染，是否都來自西非同一種病毒株。

圖為2003年，電子顯微鏡下拍攝猴痘病毒的顆粒。（AP）

病毒出現突變？

解決這問題可有助確認西非的猴痘病毒株，是否因發生意外的——突變，讓其可以比過去更容易傳播。但與新冠毒不同，猴痘病毒是DNA病毒，遺傳物比新冠的RNA病毒更複雜。更複雜亦代表病毒更擅長找出和修復基因錯誤，突變的能力較新冠病毒低。

猴痘與天花一樣同屬正痘病毒，不過相比天花，猴痘的感染力和致病能力較低，殺傷力也不如天花。天花歷史悠久，在公元前已經出現，猴痘亦相信同早已出現。由於天花疫苗對猴痘有效，人類在發明天花疫苗後，在撲滅天花的同時，亦順便壓制了猴痘的感染。直至1970年代，人類停止接種天花疫苗，猴痘感染個案出現，人們才正式發現猴痘的存在。

英國《獨立報》5月20日報道，指紐約政府正預備購買天花疫苗，以防止可能的猴痘疫情爆發。美國疾病管制與預防中心（CDC）證實有6人懷疑感染猴痘，但促請社會無須恐慌，治療和預防天花的方法可以套用在猴痘上。但這次的感染會否繼續擴散，仍需持續觀察。