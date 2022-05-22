澳洲大選｜黃英賢成為外長　現任防長達頓料領導自由黨

澳洲5月21日舉行的大選接近塵埃落定，在野工黨（Labor）相隔9年之後再次上台執政，黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）接替執政聯盟的莫里森（Scott Morrison）成為總理，並準備與新外長黃英賢（Penny Wong）出訪日本，參加四方安全對話（Quad）。



現年53歲的黃英賢是澳洲華裔，2001年首度晉身參議院，三年後首度成為影子內閣成員。工黨在2007年上台後，她獲委任為氣候變化和能源效率部長，並於2010年大選後改任財務及去監管化事務部長。而在今屆大選前，她是參議院在野黨領袖及影子外長。

黃英賢創下多個第一紀錄，包括首位亞裔女參議員、第一位亞裔財政部長，以及第一位公開女同性戀身分的參議員及內閣官員。

目前工黨奪得71個眾議院議席，距離過半數的76席仍有些少距離。至於原本執政自由國家黨（LNP）則喪失20席，包括現任財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）在墨爾本Kooyong選區輸了獨立派人士、神經科醫生瑞安（Monique Ryan）。

莫里森在大選失利後宣布辭任自由黨領袖後，弗萊登伯格原本被視為接替人選之一，不過後者意外敗選，估計防長達頓（Peter Dutton）勢成為新黨魁，務求在下屆大選捲土重來。