澳洲大選｜阿爾巴內塞曾評中澳關係　稱不會為本國政治挑釁北京

澳洲工黨勝出5月21日舉行的大選，工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）將成為新總理。新政府的對華政策受關注，阿爾巴內塞5月18日指，無論誰勝出大選，中澳關係仍是有挑戰性的一個外交關係。



阿爾巴內塞2018年6月出席澳中經貿文化協會（ACETCA，暫譯）的晚宴，他在演講時以普通話說出其中幾句演說內容。當時澳中關係未開始惡化，他呼籲兩國建立更密切的關係。

阿爾巴內塞1月時卻表示，中國的姿態已改變，而不是澳洲有改變，因此他不會責備總理莫里森（Scott Morrison）政府令到兩國關係惡化。但他稱工黨政府會以成熟的方式與中國相處，不會為澳洲政治問題而挑釁北京。他說工黨會維持澳洲對人權、維吾爾族、香港、台灣、南海等議題的政策，同時維持與北京的經貿關係。

他批評莫里森政府削減對南太平洋島國的援助，令中國趁機向這些國家提供更多支援、加強與它們的關係。工黨4月承諾，如他們勝出大選，就會在4年內增撥5.25億澳元來向南太平洋島國提供援助，以抗衡中國的影響力。

黃英賢：中國更加咄咄逼人

候任外長黃英賢（Penny Wong）也指澳洲所屬的區域正被重塑，一個「更加咄咄逼人的中國」是關鍵的。她說澳洲處於一場爭奪影響力的競賽之中，澳洲應發展軟實力，建立夥伴關係。她4月批評莫里森政府未能阻止所羅門群島和中國達成雙邊安全合作框架協議，她說協議象徵自二戰結束以來，澳洲在太平洋地區的最嚴重外交政策失誤。

她提及對華政策時，指工黨政府將優先提高澳洲的軍事力量、外交能力、以及經濟彈性，專注建設澳方想要的區域。惟她指區內大多數挑戰都不屬於動能軍事衝突，有些威脅，不能單靠軍事力量來遏制。她批評現任國防部長達頓（Peter Dutton）放大戰爭威脅，達頓說澳方不加入保衛台灣的戰爭是不可想像的，而她不同意這說法。