復必泰疫苗｜輝瑞：6個月大嬰兒至5歲童接種加強劑是安全

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）5月23日聯合發表初步臨床試驗結果稱，6個月至5歲的兒童接種3劑由它們聯合研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，是安全而且有效的。



初步臨床試驗結果顯示，在這一波因變種病毒Omicron而升溫的疫情中，它們進行的一項有1,678名5歲以下兒童參與的研究，第三劑疫苗在他們身上出現明顯的免疫反應，且他們的耐受性良好，大部份副作用為輕度至中度。

這一批兒童為6個月至5歲大。他們在接種第二劑後至少2個月才接種第三劑。而用在幼嬰與兒童身上的劑量僅為3微克，為成人疫苗劑量的十分之一。

輝瑞與BioNTech也在文告中指出，疫苗在預防感染Omicron方面有效性達80%，惟這是基於初步分析公布的結果。輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）稱會在完成最終分析後盡快公布。

New topline data on 3 doses of only 3 μg of our #COVID19 vaccine in kids 6 mo to <5 yrs demonstrates a strong immune response & excellent safety profile. Efficacy of 80.3% observed in descriptive analysis; final efficacy data to be shared once available. https://t.co/IpDJqYXEUV — Albert Bourla (@AlbertBourla) May 23, 2022

FDA獨立專家組將審議

兩間公司公布初步臨床試驗結果後數小時，美國食品和藥物管理局（FDA）宣布其獨立專家委員會6月15日開會，檢視輝瑞以及莫德納（Moderna）申請讓它們的出品用在幼嬰兒與學前兒童身上。

FDA不一定須完全採納專家委員會的建議，但通常都會照專家委員會建議來做。

現時大多數國家尚未批准5歲以下兒童接種。很多父母對幼嬰與兒童接種是否安全表示關注。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年5月12日，密蘇里州一名14歲少年在診所接種輝瑞疫苗。他是當地第一批前往接種輝瑞疫苗的青少年之一。（AP）

5至11歲第二針獲批

美國疾病控制和預防中心（CDC）顧問小組5月19日稱支持5至11歲兒童群體接種輝瑞新冠疫苗加強劑。CDC迅速採取小組建議，為小學生注射加強劑打開門戶。這款疫苗已獲批准用在12歲以上人士身上。

FDA於17日已就輝瑞疫苗更新緊急使用授權，批准它作為加強劑用在5至11歲人士身上。他們在接種第一劑至少5個月後，便可接種加強劑。

被稱為「輝瑞疫苗」的信使核糖核酸（mRNA）新冠病毒疫苗，由輝瑞與BioNTech聯合研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。

復星-BioNTech和輝瑞-BioNTech皆採用BioNTech的技術生產mRNA新冠病毒疫苗。供港的復必泰疫苗由BioNTech在德國生產。