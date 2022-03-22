疫情｜全球首例　男子本因病未能接種　染疫後卻靠打疫苗擊退病毒

英國威爾斯一名男子在染疫長達7個半月後，最終透過接種新冠疫苗，成功「擊退」新冠病毒，成為全球首例。
每日郵報報道，患有罕見遺傳免疫缺陷症的37歲英國男子萊斯特（Ian Lester），於2020年12月染疫，當時疫苗還沒有被普及使用。在7個半月的病程中，萊斯特出現胸悶、頭痛和極度疲勞等症狀。
當免疫功能低下的人被邀請接種新冠疫苗時，他因為病毒檢測呈陽性而無法施打。（編按，他患有威奧二氏綜合症（Wiskott-Aldrich syndrome）但英國卡迪夫大學（Cardiff University）的科學家決定給萊斯特接種兩劑輝瑞疫苗，中間間隔一個月，希望能起到治療作用，幫助他的免疫系統最終能清除病毒。
結果顯示，接種第一劑疫苗後的兩周內，萊斯特體內的病毒水平下降了64倍，表明疫苗帶來明顯成效，最終萊斯特於去年8月宣布新冠病毒檢測結果呈陰性，也就是在接種第一劑疫苗後的72天後。
萊斯特的案例被認定為創下全球首例，第一次把疫苗當作新冠肺炎療法。目前疫苗主要用於防止未染疫民眾在染疫後能預防重症或死亡風險。
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