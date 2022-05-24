李顯龍：多國家希望把握中國經濟增長帶來的機會

新加坡總理李顯龍5月20日接受《日本經濟新聞》編輯局長井口哲也專訪，針對世界局勢、中美關係、美國提出的印太經濟框架、俄烏戰爭與國際秩序等熱點問題發表看法。



微信公眾號《新加坡眼》以下就本次談問中與中國有關的課題進行整理。

日經亞洲：談談亞太地區的局勢，過去10年裏，我們看到了亞太地區的經濟和軍事平衡向中國的方向傾斜許多。我想問您是如何看待這個局勢？您又希望美國和日本扮演什麼樣的角色，以讓亞太地區達到更好的平衡？

李顯龍：隨着中國經濟不斷增長和發展，也更有影響力，它對區域經濟影響確實已變得相當大。中國幾乎是亞洲各國的最大貿易夥伴，其中包括日本和新加坡。這是很自然的事，而本區域國家普遍上也對此表示歡迎，因為它為合作、貿易和經濟繁榮創造機會。許多國家都希望好好把握中國經濟增長所帶來的機會。

中國也一直很系統化地參與亞太地區事務。他們提出了「一帶一路」倡議，現在也有了「全球發展倡議」。新加坡支持這些倡議，也是「全球發展倡議之友小組」的成員。

我們認為這有積極的意義，因為一個繁榮發展、參與區域事務的中國，遠比一個我行我素，不與區域其他國家好好融合、協調，不遵守同樣規則的中國來得強；也比一個失敗、貧窮和動盪的中國來得強。後者會給亞太地區帶來很多的困難。