猴痘｜是猴子走失還是Bill Gates陰謀？　病毒擴散網絡謠言滿天飛

猴痘病毒散播引起了全球的關注，這個本來只會在非洲地區散發的疾病一下子在十數個國家出現，並且逐漸散播。而與新冠肺炎爆發時相同，網絡近日開始出現各種猴痘相關的謠言，當中不乏生安白造的。



在中國近日在微博流傳的，是一個指控是「美國實驗室放跑實驗用猴子」導致的「意外」。其中所指的，是在1月在賓州一輛運載100隻正準備用作實驗用的猴子的貨車發生事故，其中有猴子成功逃跑。而在當時確實有美媒報道指，其中一名婦女懷疑接觸逃跑的猴子後，患上感冒狀的疾病感到不適。

圖為1月26日，美國賓州一個交通意外，有1隻準備運送往實驗室的猴子在車禍發走失。（NewsNation Youtube截圖）

美國當局指會密切監察情況，但由於病例似乎未有擴散，消息亦自此沉寂下來，直到今天再被中國網民掘出。

以上的謠言把矛頭指向了美國，認為是美國在「放毒」，但指控無法解釋這次傳播爆發的時序。在5月7日，英國首次通報了猴痘的病例，患者一名在4月尾前往尼日利亞後回國的旅客。據世衛的說明，該旅客在4月29日已出現病徵。過去猴痘傳入西方國家的例子，有多個都來自尼日利亞。

而根據美國疾病管制與預防中心，美國首宗發現的案例是5月18日。

Bill Gates陰謀？

在美國，亦同樣出現奇怪的謠言。過去多次發表陰謀論的極右國會眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）在上週一個網絡直播節播節目中，表示微軟創辦人兼前主席比爾蓋茨（Bill Gates）是這次爆發的幕後黑手。

格林聲稱「蓋茨十分留意這次疫情」，證據是比爾蓋茨曾警告過天花病毒可能會被利用成為恐襲工具的新聞，而因天花疫苗可以同時防禦感染猴痘，因此「蓋茨計劃借這次疫情賺大錢」。

格林更把猴痘與新冠疫情扯在一起，指「他們」正為了強迫人們戴口罩，製造這次爆發，讓人可以透過吐啖或口水散播這種恐怖的疾病。Twitter上亦一度出現「#BillGatesBioTerrorist」的標籤。

Marge says Bill Gates is going to use Monkeypox as another scam to make money and control the world, and he also wants everyone to eat fake meat created in a lab and drink “poop water.” “Why is Bill Gates running everything?” pic.twitter.com/DyrU5ZpY7j — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) May 20, 2022

比爾蓋茨並非第一次成為各種陰謀論的主角，包括新冠疫苗已被指是蓋茨的利用注射入人體的微型晶片，企圖控制全球的計劃。

美國《福布斯》試圖解釋為何這次陰謀論往往會針對比爾蓋茨，指蓋茨因為鼓勵開發疫苗，阻礙到這些別有用心的人提供的「治療大計」。因為他們亦正企圖利用疫情爆發的機會，銷售他們聲稱「能醫百病的藥」，例如漂白水。比爾蓋茨的存在對他們構成障礙，因此需抺黑並除之而後快。