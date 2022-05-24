猴痘｜張竹君向私家醫生發信　懷疑感染病人符合兩大因素須呈報

全球各地陸續出現猴痘確診病例，衞生署衞生防護中心周一（23日）表示，已發信予全港私家醫生，提醒要留意懷疑猴痘個案。根據衞生防護中心傳染病處主任張竹君向私家醫生發出的信件中指，如有病人懷疑是猴痘個案，私家醫生須將患者與其他病人隔離，並向衞生防護中心呈報。

至於呈報懷疑猴痘個案的標準，信中強調必須符合臨床和流行病學兩大因素。臨床因素方面，病人會出現不明原因的急性皮疹，加上發燒、發冷或淋巴結腫大等。不過如果另一診斷可完全解釋病徵，則可排除為猴痘。



發病首數天發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大

張竹君周一向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件，指歐洲及北美等非猴痘流行國家最近出現確診個案，稱截至5月21日，有92宗確診猴痘個案及28宗懷疑個案已向世界衞生組織呈報。根據世衞資料，這些個案大多數是在向基層醫療或社會衞生科求診的男男性接觸者中發現。

患者通常自行痊癒 兒童死亡率較高

信中又提及猴痘是一種由猴痘病毒引起的疾病，症狀包括在感染猴痘後的首數天出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。在發燒後約一至三日，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位會出現皮疹。病徵一般持續14至21天，患者通常會自行痊癒。

在過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1%至10%，小童的死亡率會較高。

▼張竹君信件全文▼



需曾到爆疫國家或有男男親密行為始呈報

信中又列出呈報懷疑猴痘個案的準則，強調須符合臨床和流行病學兩大因素。流行病學方面，患者要在發病21日內曾到過猴痘流行國家，包括喀麥隆、剛果民主共和國及尼日利亞等；或者曾到過非猴痘流行國家，如比利時、加拿大、法國及德國等，而與出現類似皮疹或確診猴痘的人士接觸過，或定期有男男親密接觸人士。

如病人在病發21日曾接觸死亡或活生的野生動物，或非洲猴痘流行國家的動物，又或曾使用由相關物種製成的面霜、乳液、粉末等，亦符合流行病學因素。