猴痘｜擴散16國人際傳播　華大基因緊急研製猴痘核酸檢測試劑盒

據世衛組織表示，截至當地時間22日為止，全球已有16個非猴痘流行國家和地區，向其通報108例確診病例與91例疑似病例。世衛組織稱，現有資料顯示，與有症狀的病例發生密切身體接觸的人群中正在發生人際傳播，比利時已宣佈強制猴痘患者自我隔離21天，是首個採取有關做法的國家。



據華大基因公眾號消息，有證據表明，猴痘正在與有症狀病例有密切身體接觸的人之間傳播。為助力猴痘病毒快速檢測，及時發現猴痘感染病例，華大基因緊急研製猴痘病毒核酸檢測試劑盒（螢光PCR法）。聖湘生物則稱，公司科研產品中已儲備猴痘病毒核酸檢測試劑盒，通過特異性檢測猴痘病毒的核酸片段，可以快速鑑別出猴痘病毒。



據本港衞生防護中心資料顯示，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，人類感染猴痘最早出現於1970年在剛果民主共和國，自此猴痘爆發主要發生在中非和西非。這次由於是在非流行國家出現，且相關病例沒有任何猴痘流行地區旅行史，加上發生人際傳播，引發外界擔心。

目前猴痘沒有專門的疫苗，但因猴痘病毒與天花病毒是近親，針對天花病毒的疫苗對猴痘病毒也有保護效力，接種天花疫苗對預防猴痘的效果約為85%。據《第一財經》報道，中國自1980年代初停止接種天花疫苗（牛痘）後，目前40歲以下的人群對於天花和猴痘普遍沒有免疫力。

國藥集團中國生物通過官方公眾號對外表示，目前猴痘的治療方式還沒有經過安全驗證，不過若要控制猴痘疫情爆發，可使用天花疫苗、抗病毒藥物以及牛痘免疫球蛋白。天花已經於1977年被人類消滅，中國更是早於世界16年消滅天花。天花病毒已經被消滅，但牛痘還存在。

國藥集團指出，「作為我國生物醫藥的國家隊，已在消滅天花後，對牛痘進行了封存，以備不時之需。」

猴痘：圖為美聯社發布日期為2022年5月20日的照片，顯示1997年剛果民主共和國一名猴痘病人的手部皮膚狀況。（AP）

華大基因公眾號則指出，華大基因緊急研製猴痘病毒核酸檢測試劑盒（螢光PCR法）。採用快速PCR擴增模式下，該試劑盒40分鐘即可得到檢測結果。該試劑盒特異性和靈敏度高，可檢出樣本中低濃度病毒，且猴痘病毒檢測與天花病毒、牛痘病毒、痘苗病毒等無交叉。

5月22日，聖湘生物官方公眾號發文稱，公司科研產品中已儲備猴痘病毒核酸檢測試劑盒(螢光PCR法)，通過特異性檢測猴痘病毒的核酸片段，可以快速鑑別出猴痘病毒。該試劑具有靈敏性高，操作簡單等特點，適用於對猴痘病毒感染引起相關疾病的快速診斷。

聖湘生物指出，公司研發的猴痘試劑在POCT儀器上最快8分鐘可檢出，常規PCR儀器上可實現30分鐘內完成96個樣本檢測。公司正在積極推進該產品的海外註冊工作。

上海之江生物的猴痘核酸檢測試劑已有歐盟合格認證。（第一財經）

上海之江生物也在其官方公眾號上表示，公司已有的歐盟合格認證「CE」註冊產品—猴痘病毒核酸測定試劑盒（螢光PCR 法），通過特異性螢光法測定猴痘病毒的基因片段，可準確鑑別猴痘病毒。5月23日，A 股有多個核酸檢測股股價出現大漲，如聖湘生物股價大漲 15.84%，之江生物漲幅也達到 20%。

據了解．猴痘病徵症狀與天花相似，但病情較輕微。在感染猴痘後的數天，患者首先會出現發燒．劇烈頭痛．肌肉痛．淋巴結腫大。患者發燒後約1至3天，其口腔內出現潰瘍，身體其他部位亦會出現皮疹。

皮疹通常會於10天至兩周內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1%至10%之間，較達30%死亡率的天花為低。

猴痘疫苗各界仍觀望

不過不同於各公司對猴痘核酸檢測試劑的態度，對於猴痘疫苗的研發各界仍在觀望。據《第一財經》報道，科興生物表示，目前公司沒有儲備相關的天花疫苗，現在討論開發猴痘病毒疫苗還為時過早，另外國內也沒有相關的猴痘病毒毒株。

艾棣維欣生物執行董事、董事會副主席張璐楠則稱，關於是否啟動猴痘疫苗開發，公司正在評估，暫時沒有正式的決定，「考慮到猴痘病毒跟天花病毒類似，中國在這方面已有很多基礎，尤其是開發減毒活疫苗技術路線的單位。」