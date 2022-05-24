中美關係︱拜登：美國對台灣戰略模糊政策不變　北京：玩文字遊戲

美國總統拜登（Joe Biden）5月23日表示美國願用武力保衛台灣，言論引起關注後，拜登5月24日回應表示，美國沒改變對台灣的「戰略模糊」政策（Strategic ambiguity）。中國外交部發言人汪文斌24日批評，美方費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲。



拜登24日與「四方安全對話」（Quad）領導人會談後見記者，他被問到美國對台灣的政策是否有改變。他回應道：「不是。」拜登說：「這政策根本沒變。我昨天發聲明時已說明這一點。」

拜登23日表示，美國有意使用武力保衛台灣。這言論被指不符合美國對台灣的「戰略模糊」政策。白宮其後重申，美國對台政策不變。

北京：美方玩弄文字遊戲

汪文斌24日稱，北京想提醒美方的是，世界上沒任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐；世界上也沒任何力量，包括美國在內，能夠挽救「台獨」勢力失敗的命運。

他指美國違背在台灣問題上所做的承諾，虛化、掏空一個中國原則，明裏暗裏慫恿支持「台獨」分裂活動，如果美方在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。

汪文斌說：「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱道：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的，有獵槍。」

布林肯26日將談對華政策

美國政治新聞網站Politico於23日引述3名消息人士稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日會發表對華政策演說。報道稱，布林肯將強調政府現有的對華政策，會以前總統特朗普（Donald Trump）政府的政策為基礎。

報道提及布林肯的演說將概述對華策略，而不是詳細講述其機制。華府也不會公開文件的完整文本。美國國務院發言人拒絕回應Politico的報道。