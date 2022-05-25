美國德州小學槍擊案槍手是誰？疑行兇前網上發訊：孩子們要害怕了

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學5月24日早上11時30分發生槍擊案，死亡人數增至21人，包括3名成人和18名學童，多人受傷；18歲拉丁裔槍手拉莫斯（Salvador Ramos）已被警員當場擊斃。



圖為疑兇在Instagram上發布的自拍照。

在案件仍在調查之際，疑似他行兇前的網上蹤跡曝光。

疑兇犯案前數小時曾在Instagram與一名交流僅限網上的網友對答，稱想與她分享一個「小秘密」。將兩人對話截了圖的少女說，兩人不認識，只是他曾在發布有槍械的照片時標註她。

從少女自稱截取她與疑犯在Instagram對話的截圖可見，他稱會在1小時內再發訊息給少女，而要她回應。不過她說自己到時可能未醒來。他最後一個訊息就是：「我將出去蹓躂。」

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學2022年5月24日早上11時30分發生槍擊案，死亡人數增至21人，包括3名成人和18名學童，多人受傷。圖為一名網民自稱她截取其與疑兇對話的截圖。這個對話完結後數小時，便發生震撼全美與全德州的槍擊案。

在拉莫斯的身份被德州州長阿伯特（Greg Abbott）確認後，同一個Instagram賬戶已被刪除。這個IG賬戶上有關於自動槍械的照片及帖文，還有一張與以及與德州公共安全部門享的疑兇照片非常相似的人的自拍照。

該帳戶三天前發布了兩支步槍的圖片，其中包括似乎是帶有大容量彈匣的Daniel Defense AR-15。4月28日的另一張照片顯示，有人拿着一個彈匣。

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學2022年5月24日早上11時30分發生槍擊案，死亡人數增至21人，包括3名成人和18名學童，多人受傷。圖為被指是疑兇拿着一個彈匣的Instagram帖文截圖。

一個與上述Instagram賬號和頭像相同的TikTok帳戶也在德州州長新聞發布會後的幾分鐘內被移除，但在它「被消失前」其中有一個手機遊戲片段以及「孩子們要害怕了IRL」這一行。IRL在英語中是in real life、即「在現實生活中」的意思。TikTok及Instagram帳戶都標註TheBiggestOpp，意即「最大行動」。

圖為美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）2022年5月24日一所小學發生槍擊案後一名女子哭着離開社區中心。（AP）

先對祖母開槍

案發後阿伯特確認拉莫斯就是槍手，現年18歲，是尤瓦爾迪居民。他持手槍和一支懷疑配高容量彈匣的AR-15步槍，上午11時許開車到市內的羅布小學（Robb Elementary School），先向其祖母開槍，再進入校內施襲。

阿伯特稱他是單獨犯案，但動機未明。惟暫時未知案發前警方是否已知道這一號人物。

槍手開車駛至小學附近並撞車，遺下汽車後走進小學。他當時手持手槍，以及他可能有一支步槍，不過這並未獲得證實。阿伯特稱槍手是被警察開槍打死。

疑兇的祖母已被送院搶救。

剛自亞洲之行回程返抵美國總統拜登在談及2022年5月24日發生的槍擊案時神情激動。拜登批評讓18歲疑兇買到槍是錯，並促民眾反槍。（AP）

案中最少3名成人和18名兒童死亡，當中包括1名教師，另有多人受傷，槍手相信已當場被警員射殺。醫院消息則指，傷者包括2名輕傷警員，以及情況危殆的66歲婦人和10歲女童。大批荷槍實彈的警員和聯邦調查局（FBI）探員事後趕到現場調查。

尤瓦爾迪位於德州第二大城市聖安東尼奧以西135公里，鄰近墨西哥邊境，人口約1.6萬，主要是拉丁裔人。羅伯小學則有約600名二、三和四年級學生就讀，年齡約7至10歲；統計資料顯示，羅伯小學2021至2022學年近九成學生是拉丁裔，9%是白人，87%學生自經濟狀況較差的家庭。

美國總統拜登（Joe Biden）返回白宮後隨之就德州小學校園槍擊案回應，稱呼籲要加強槍械管制。

他稱事件對感到悲痛，並稱美國必須採取行動回應這類大規模槍擊案。他並強調槍械管制法律的重要性，稱容許18歲青少年進入槍店買槍械的想法是錯的。他稱雖然並非所有悲劇都可以避免，但有關法例可以產生積極影響。

拜登（Joe Biden）自日本回國途中已悉此事，表示為受影響的家庭祈禱，回到白宮後會就此事發言，白宮亦已下半旗致哀。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）也譴責事件，主張要改變政策，保證同類事件不再發生。

政界普遍對事件感到震驚，其中休斯敦市長端納（Sylvester Turner）稱得悉事件時感到心碎，問道「還有多少孩子要死於無意義的槍械暴力？」

美國近日接連發生嚴重槍擊案，其中一宗於本月14日於水牛城發生，造成10名黑人死亡，槍手是白人；另一宗本月15日在南加州發生，造成1死5傷，槍手和受害者都是台裔美國人。

桑迪胡克小學槍擊案：20歲蘭扎（Adam Lanza）2012年12月14日在康涅狄格州紐敦鎮（Newtown）殺死母親後，進入桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）開槍掃射，26人喪命。圖為民眾悼念死難者。（VCG）

死傷嚴重 十年來第二大案件

今次案件是康涅狄格州桑迪胡克（Sandy Hook）小學槍擊案以來，死傷第二慘重的校園槍擊案。20歲的蘭扎（Adam Lanza）2012年12月14日在康涅狄格州紐敦鎮（Newtown）殺死母親後，進入桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）開槍掃射，26人死亡，當中大部是兒童。

這也是德州史上死傷最嚴重的校園槍擊案。

4年前的2018年5月18日，德州休斯敦南部聖塔菲高中（Santa Fe High School）發生槍擊案導致１9名學生及1名老師死亡，另有10人受傷。警方在疑兇電腦內的私人日記及電話找到資料，指疑兇原本計劃自盡，但他最終向警方表示沒有勇氣這麼做。