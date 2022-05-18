南加州槍擊案｜台灣移民槍手擁12物業　曾收租遇劫受重傷性格大變

南加州橘郡拉古納伍茲「爾灣台灣基督長老教會」15日發生的一死五傷槍擊案，槍手為來自拉斯維加斯的68歲台灣移民周文偉（David Wenwei Chou）。



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根據維加斯新聞報2012年的報道，周文偉2009年從佛州到拉斯維加斯投資12間舊公寓，本想安安穩穩當包租公，賺點租金資助兒子的學費，誰知碰上惡煞房客，險些沒命。

周文偉其中一間公寓租給一對男女，女房客叫Lisa Garza年約20歲，是西語裔；男的是Vasquez年約30餘歲，身上有刺青圖案。2012年4月3日晚上，二人假意交房租，誘他進入室內，男的隨即動手迎面攻擊他臉部，女的以鐵器猛打他的頭部，他用左手肘抵擋，見到女房客拿起剪刀刺他，怕被殺害大聲喊救命，不久就昏過去，醒來時已躺在醫院，頭上、左眼眉心共縫了30幾針，左手肘骨被打斷，打了8根鋼釘，還留下右耳失聰的後遺症。

周文偉到Lisa Garza房間之前，已經收了其他幾戶的租金，總共4994美元，放在背包裡。他感嘆，為了打劫這些錢，可以將人置於之死地。這對男女劫匪，第三天被警探循線逮捕，男匪因有前科遭拘，女的並無前科，且有二名幼兒，以一萬美元交保。周文偉為免再遭報復，已搬離原居住地。

周文偉事後才知道，是公寓樓下另一房客，打電話叫救護車，當時他已流了2000cc鮮血，如果時間稍有延誤，他肯定沒命。美聯社報道，周文偉的昔日鄰居奧瑞拉納說，周文偉幾年前差點被一名房客打死，從此性格大變。

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