美國政府數據：2020年全國生產逾1100萬槍枝　為20年前近3倍

美媒報道，根據美國司法部5月17日公布的數據顯示，2020年全國生產槍枝數目達到1,130萬，相比2000年的390萬，近乎是3倍。自2000年以來，當地國內槍枝製造商為商業市場生產超過1.39億支槍。



美國2020年發生19,350宗槍殺案，比2019年暴增近35%，與槍相關的自殺案則有24,245宗，增幅1.5%。槍枝凶殺率是每10萬居民就6.1宗，創逾25年來最高。

國內發生連串大規模槍擊事件後，美國總統拜登（Joe Biden）下令酒精、煙草、火器和爆炸物管理局（BATFE）收集和分析過去20年的槍枝數據。

圖為美國司法部執法機構之一、酒精、煙草、火器和爆炸物管理局5月17日公布的美國槍枝貿易年度統計報告封面。（美國酒精、煙草、火器和爆炸物管理局）

自2000年來生產逾億支

根據報告，自2000年來，國內槍枝製造商為商業市場生產超過1.39億支槍，同期進口槍枝數量為7,100萬，出口則僅750萬。

除正規生產銷售和進口的槍枝外，報告也顯示，警方2021年間查獲19,344支沒序列號、自行組裝的「幽靈槍」（Ghost guns），較2016年增加10倍。

《紐約時報》指，美國槍枝生產近年繁榮，部分原因是2004年攻擊武器禁令到期。