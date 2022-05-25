德州校園槍擊震驚全國　美國可藉此推動槍械管制嗎？

美國德州5月24日發生校園槍擊案，18歲槍手闖入一間小學槍殺多名師生後遭擊斃，事件造成最少20人死亡。德州是全美國槍械管制最寬鬆的地方，事件會否再次引起美國對槍械管制的關注，成為焦點。



德州州長阿博特（Greg Abbott）形容事件令人難以置信，殘忍並可怕地殺死學生及教師。但阿博特在一年前才簽署法案，讓德州撤銷了大部分槍械的管制，讓沒任何犯罪背景的成年人在沒有審查和訓練之下，合法攜帶槍支。

法案目的之一，是讓德州居民遇上罪案發生，在警察抵步前能「舉槍自衛」。法案被外界批評只會讓罪案上升，但支持者反駁讓所有人擁有槍械，才是「應對槍械暴力的最好方法」。

圖為5月24日，美國德州一間小學發生槍擊案，造成逾20名師生死亡。（AP）

法案雖設有21歲或以上的年齡限制，但事件證明18歲的青年同樣輕易拿到槍械。槍手不僅帶了手槍，還有一枝步槍。當地媒體報道，槍手在18歲生日時購買了大量槍械，並在個人社交網絡上上載槍械照片。

這次槍擊案是繼2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案後，造成最多死傷的小學槍擊事件。而正好在不久前的5月14日，紐約水牛城一名18歲的白人至上主義者，持槍闖入非裔社區一間連鎖超市進行掃射，造成10人死亡。

槍擊案在美國已幾乎成為日常，根據美國槍枝暴力檔案（Gun Violence Archive）資料，截至5月2022年共發生212宗大型槍擊案，共造成260人喪生。

圖為5月24日，拜登發表講話呼籲國會議員支持槍械管制法案。（AP）

美國寬鬆的槍械管制為人詬病，而在每次校園槍擊案件發生後，都會有人呼籲收緊限制。總統拜登（Joe Biden）在槍擊發生後，發表演說呼籲所有人及國會議員正視槍械問題，表示自己對此問題「已感到又病又累」，希望議員支持立法收緊槍械管制。

共和黨往往是槍管立法的阻力，包括參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）與眾多共和黨員一樣，均對這次的學園槍擊事件表示痛恨惋惜。但他們似乎仍對拜登近日推出，立例限制「幽靈」槍支，收緊槍械管制的法案不感興趣。