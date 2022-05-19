水牛城槍擊｜一個18歲的恐怖分子是如何煉成的

日前，美國紐約州水牛城發生槍擊案，導致至少10人死亡，其中8人為非裔。美國總統拜登已經將事件定性為「恐怖主義」。

我找到了水牛城槍擊案兇手發的180頁「宣言」，趁週末有空掃了一遍，感覺不少內容還是相當值得探討的，選擇性地分享一部分吧。



撰文：戴雨瀟（紐約大學研究生、觀察者專欄作者）



首先聲明：本人堅決不認同兇手的暴力行為，也堅決不認同法西斯主義和恐怖主義，本文僅供大家批判性地認識西方新納粹主義和美國社會的種族矛盾。

一、兇手是誰？

金德倫（Payton Gendron），2003年出生，現在還不到19歲。他從出生到現在一直和父母和兩個兄弟生活在紐約州南部，目前已經中學畢業，正在紐約州立大學布魯姆社區學院（Broome Community College）就讀工程學副學士。他承認自己是這宗大規模槍擊事件的唯一行兇者。

他相信自己是「白人種族」，在血脈和文化上是「歐洲人」，因為他的父母「來自西北歐和義大利」。他稱自己並不是專業的軍人，也沒有參加過任何軍事或戰術訓練，從未被診斷出患有精神問題，神志完全正常（這意味著他無法靠裝瘋逃避法律制裁）。最後還附上了自己的MBTI人格測試結果，顯示為INTJ「建築師」。他認為個人生平和經歷並不重要，人們只需要知道他是一個「想要保護和服務自己社區、民族、文化和種族的白人」。

金德倫在宣言中使用了全世界新納粹通用的「黑太陽」標誌，他承認自己是「法西斯主義者」、「新納粹主義者」、「白人至上主義者」、「種族主義者」和「反猶主義者」，但是他沒有參加任何政黨或政治團體。他不相信基督教、上帝或來世，但是他認同基督教的一些道德價值。他自述12歲的時候非常熱衷於某主義，15歲之後開始右轉，現在不左不右，更類似於「大眾主義/民粹主義者」（populist）。他認為自己絕大多數的政治觀點和家人朋友沒關係，而是在互聯網上「通過閱讀各種意識形態來選擇最正確的道路」。

金德倫附上了自己的MBTI人格測試結果，顯示為INTJ「建築師」。(網上圖片)

二、他為什麼殺人

金德倫開篇就提到了一個非常嚴峻的問題，「白人國家」的生育率普遍低於2.06的替換率（意味着這些國家未來人口將會越來越少）。他附上了維基百科統計的各國生育率，指出「達到替換率的唯一白人國家是阿根廷，為2.247」。

但是生活在「白人國家」的某些少數族裔生育率高、內部團結、有堅實的傳統，金德倫把這些人稱為「替換者」。「數以百萬計的人（通過移民）合法地湧入我們的邊界取代未能繁殖、未能創造廉價勞動力、新消費者、新納稅者的白人」。他認為長此以往「歐洲人種」會逐漸被其他種族和文化替換，所以他覺得為了避免「白人的種族滅絕」，自己必須採取行動「確保民族的存續和白人兒童的未來」。

他聲稱自己並不怨恨生活在「他們自己國家」的黑人，只是不喜歡生活在「白人國家」的黑人。但是他十分痛恨的白人中的「皈依者」（指白左），指責他們「背叛自己的傳統、文化和血脈」。

槍手宣言提及白人出生率的嚴峻問題。(網上圖片)

金德倫決定訴諸暴力，是因為他認為美國的制度已經不能通過正常手段解決問題了——「民主就是烏合之眾的統治，而烏合之眾正被我們的敵人控制」。他認為美國的老百姓被「反白人」的宣傳機器控制、被白左充分滲透的教育系統控制、被企業和資本支援的政府控制。「世界上沒有一個國家不是通過使用暴力建立或維持的。統治者只允許人們和平示威，是因為那不會對社會產生任何實際的影響。」

他解釋選擇水牛城金斯利社區作為襲擊的地點是出於兩方面的考量：一、這是在他家附近黑人人口比例最高的社區；二、紐約州有非常嚴格的控槍法，所以路人持槍的概率比較低，自己行兇的時候基本不會遇到槍擊。

至於為什麼只攻擊黑人，不攻擊「資本主義政府」。他的回答是「兩者都有罪」——政治家、法官、軍官和出版商是「硬目標」，普通黑人市民是「軟目標」，為了「淨化」一個地區，軟硬目標都必須被清除，但是事情只能一件一件辦，自己現在只有能力攻擊「軟目標」。

金德倫認為這次襲擊不是為了一勞永逸地解決問題，而是為了激勵後繼者採取行動保護自己的種族免受「替換者」的傷害。他採取的是「加速主義」策略，盡可能地加劇社會矛盾，讓衝突提前爆發。他預料自己製造這起槍擊案之後，黑人會發起示威活動報復白人，激化白人和黑人之間的矛盾，同時政府會推動更嚴格的控槍法，激化控槍派和擁槍派之間的矛盾。他相信「如果想從根本上徹底改變社會，那麼我們需要盡可能地使社會激進化」。

槍手選擇犯案地點因其是非裔社區，圖為5月17日有民眾分發食品給因事件造成超市關閉而受影響的居民。(AP)

三、他受何人啟發

金德倫說自己在2020年5月因新冠隔離陷入了「極度的無聊」，然後開始流覽右翼網路社區 4chan。他起初通過一些帖子和資訊圖瞭解到白人的人口問題。直到有一天，他在 4chan 的「政治不正確板塊」（/pol/）看到了一張動圖，裡面是一個人走向一個建築物，然後在走廊裡舉槍開始射擊。他很快查到這個動圖裡的人是基督城槍擊案的兇手塔蘭特（Brenton Tarrant）。此人在2019年持槍沖入兩座清真寺射殺了51人，並在臉書上直播了槍擊的過程，他在犯案前在網上發表了「宣言」。

金德倫在網上找到了塔蘭特的直播觀看，而且閱讀了塔蘭特的宣言，對大部分的內容表示贊同，「深受啟發」。金德倫直言不諱，正是塔蘭特讓自己的思想變得激進化。他寫道：「布倫頓讓我開始對『白人土地』上的移民和外國人的問題進行真正的研究，如果沒有他的直播，我可能不知道西方面臨的真正問題。」

四、對非裔、猶太人、阿拉伯人和東亞人的看法

金德倫認為非裔作為一個群體智力低下、傾向暴力、犯罪率高而且還愛濫交。他援引《自然》和《美國國家科學院院刊》等專業學術期刊上發表的論文和《紐約時報》等主流媒體的報導證明：族群間認知水準的差距在很大程度上是基因決定的、非裔和其他族裔之間確實存在著顯著的智商差距、歐洲人和亞洲人相比黑人經歷了更近代的進化等等。

他認為非裔由於心智水準先天低下，因此不配生活在「白人國家」。美國浪費了大量納稅人的錢去保障底層他們的福利，結果他們依然在不斷地失敗，而且危害社區的安全，所以他要把他們「清除」掉。

金德倫宣言中貼圖，顯示黑人群體智力較低下，和白人有所差距。(網上截圖)

金德倫認為猶太人在基因上不屬於「歐洲人」，但是他認為猶太人可以算作「白人」。他對猶太人的批判並非基於種族和血統，而是主要是從文化和宗教的角度出發。他認為猶太人「天生就是為了剝削非猶太人並利用地球來積累資本。他們控制着主流媒體、許多政府職位以及國際和全球銀行業……他們通過媒體散播謠言讓人們相互敵對」。

接下來他羅列了很多猶太教經典《塔木德》中教導猶太人仇視非猶太人、殺害非猶太人、破壞非猶太人城邦等等的章句。他認為很多現代的猶太人宣稱這些是過時的，但是他們從內心深處還是會遵循這些信條，迫害和奴役非猶太人。他的結論是，和猶太教無關的猶太人可以繼續生活在美國等「白人國家」，但是信猶太教的人都應該被清除出去。另外他還認為某些沒有猶太血統但是做事「像猶太人的」的「精英」和「國際主義者」也應該被稱作「猶太人」，例如亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）。

關於阿拉伯人，金德倫認為這些人擁有非常強大的文化，並試圖取代世界上所有的文化。他們始終是穆斯林，所以必須從「白人文明」中「清除」。他認為現代突厥人血統上屬於白人，但是由於絕大多數的人皈依了某教，因此在文化上不能被當做白人，也必須被「清除」。他認為土耳其總統埃爾多安是歐洲綠化（編按：指伊斯蘭化）的重要推手，必須被清除。

金德倫宣言中提及對東亞人的個人見解。(網上圖片)

接下來就有意思了。金德倫稱中日韓等國家的東亞人「是相當令人欽佩的」（East Asians are quite admirable）。他認為東亞人由於「優越的傳統價值觀和基因」導致他們的平均學術表現往往比白人還要好，這自然會讓他們掌握更多技能並得到更高薪水的工作。

他指責世界各地「文化多元」的國家裡有無休止的社會、政治、宗教和種族衝突。「美國是地球上最多元化的國家之一，美國各個族群距離將彼此撕成碎片只有一寸的距離。」他認為中國等亞洲國家的富強並不依賴這種文化多元主義，「中國將在本世紀成為世界上最具統治力的國家，但為什麼它又如此缺乏多樣性？」他的答案是：「團結就是力量」（Unity is strength）。

在說了這些好話之後，他話鋒一轉回歸白人至上的立場表示，東亞人始終不屬於白人文明。為了保護「白人」的文化和血統，白人和東亞人必須在物理上分離開（意思是西方的亞裔都應該回到亞洲國家居住）。在他分享的美好未來中，「白人和東亞人將共同引領人類技術進步，我們將是親密的朋友，但絕不是戀人。」

最後他竟然還替東亞人操心了起來。他寫道：「我對東亞國家遇到的問題感到擔憂，例如人口逐漸減少、越來越多的人患有精神疾病以及虛擬關係正在取代真實關係。我希望他們在社會崩潰並被其他種族取代之前解決這些問題。」

五、對美國政治派系的評價

金德倫認為美國的保守派號稱維護「西方文明」，然而他們維護的只剩三個信條：個人主義的神話、工作的價值和私有產權的神聖。保守派號稱反移民，然而他們為了降低勞動成本、攫取更多的財富，在私下裡支持盡可能多的移民。保守主義者們保守的只有企業的利益和社會最富有的1%對人民的剝削。「保守主義已死，我們應該埋葬他，去做一些真正有價值的事情。」

他認為左派（自由派）「仇視美國、仇視西方文明、仇視白人男性、仇視理性」，他們主張人人平等，但是「人和人並不平等」，給一個IQ低於白人15點的群體同等的資源和機會是浪費。他認為自由派的初衷很偉大，但是實踐上阻礙了社會進步，而且他們很擅長製造「不存在的議題」，例如女權主義者反對「父權制」和種族平權者反對「白人至上主義」。他的總結是這群人會導致社會墮落和充滿仇恨。

金德倫宣言中提及對東亞人的個人見解。(網上圖片)

六、其他

金德倫用了整整100頁詳細講述了他使用的武器裝備、頭盔、護具、軍用配件和服裝等各種技術細節。甚至在什麼網站買槍支彈藥有什麼折扣這類資訊都寫上了。很明顯就是為了方便後繼者學習參考，複製他的暴行。最後他還用了十幾頁的篇幅重複了一些口號，鼓動其他人追隨他的腳步。這裡就不一一列舉了。

結語

看完這篇宣言，可以感受到金德倫就是一個典型的憤青。他對美國很多社會問題的看法不能說全無道理，然而遺憾的是他整天只和政治觀點類似的人混在一起，相互激勵、強化立場，變得越來越極端，然後過於草率地得出了自己認為正確的結論，最終為了所謂的「正義」終結了10條生命。

他的舉動歸根結底只能算是無能狂怒，並不會對美國白人生育率低、文化混亂、社會撕裂等社會現狀造成任何可見的影響。而被金德倫殺掉的那些黑人，絕大部分當初也不是自己選擇來美國的，而是祖先被白人殖民者強行掠奪來的，美國現在面臨的種族衝突是白人自作自受。

世界上所有國家都存在個別憤青或者瘋子，這很正常。不正常的是美國獨特的憲法和製度讓這些情緒不穩定的邊緣人可以輕鬆得到殺傷力巨大的武器。只要一個人就能製造出嚴重的惡性事件。

據統計，從2022年開始到今天，美國一共發生了203起大型槍擊案，有16326人死於槍擊，其中包括600名未成年人。本案發生後，民主黨會繼續心不在焉地推行難以在參議院通過的控槍法，而共和黨會指責就是因為紐約州控槍法太嚴格，所以沒有善良的路人用槍制止金德倫，藉此倒打一耙，呼籲放鬆槍支管制。在可見的未來，美國社會槍支氾濫、惡性槍擊案頻發的現狀不會發生任何改變。

最後官方悼念幾句、降個半旗，黑命貴趁機打砸搶一陣，這事也就結束了，至於被打死的那10個無辜的路人，再過兩週沒有幾個人還會記得他們。

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