日本旅遊︱6月10日起恢復接待外國遊客入境　須為旅行團

日本首相岸田文雄5月26日宣布，將自6月10日起進一步放寬邊境限制，恢復接受外國遊客入境，初期對象限定為有導遊陪同的旅行團。這是日本時隔約2年來，再次讓外國人以觀光為目的入境。



北海道沖繩擬恢復國際航線

據岸田文雄表示，日方將逐步放寬，以「恢復正常」為目標。他指，北海道新千歲機場、沖繩那霸機場也制訂了在6月中重新接受國際航線的方針。

他又稱，對於入境時檢測陽性率低的地方，將容許來自該些地區的旅客免除入境後檢測。日本將自6月1日起，把每日入境人數上限從本來的1萬提高至2萬。

「藍色名單」免入境後檢測隔離

根據日本政府20日所公布，自6月1日起把各國家和地區的感染風險從低到高分為「藍」、「黃」、「紅」3個組別的名單。

目前日本政府未公布香港屬於哪一類別。

低風險組「藍色名單」一類的旅客可以不用向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境時的檢測和隔離。

日本旅遊：圖為2022年3月22日東京櫻花盛開，途人在樹下漫步（Getty）

中風險組「黃色名單」一類則要視乎旅客有否接種3劑合資格疫苗而決定入境的防疫措施，若然已接種3劑疫苗，可以免除入境時的新冠病毒檢測和隔離；若然未能出示疫苗證明，則要在入境時檢測及3天居家隔離。

高風險組「紅色名單」一類在入境時要檢測及在指定住宿設施等隔離3天，若然已接種3劑疫苗者，可以居家隔離。

需有出發前檢測證明

根據日本外務省網站，無論來自藍、黃或紅組的地區，入境者都要出示起行前72小時內的新冠病毒PCR檢測證明。

日本5月已試驗讓來自4個地方（美國、澳洲、泰國與新加坡）的外國小型旅行團入境，首批美國觀光客已在5月24日抵埗。

▼日本疫情每日新增確診數字圖▼