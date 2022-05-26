日本6月10日起恢復外國旅行團入境　一文看清香港人赴日旅遊須知

日本政府5月26日公布，將自6月10日起恢復接受外國遊客入境，初期對象限定為有導遊陪同的旅行團。當地政府把各地區根據感染風險高低分為藍、黃、紅的組別名單，香港列在低風險組「藍色名單」，意味旅客可以不用向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境後的檢測與隔離。



日本政府自6月1日起會把各國家和地區的感染風險從低到高分為「藍」、「黃」、「紅」3個組別的名單，根據日本外務省網站列出的名單顯示，香港、中國大陸、台灣、美國、英國、韓國等地區均列於低風險的「藍色名單」上，至於澳門則被列入中風險的「黃色名單」。

入境後免隔離與檢測

低風險組「藍色名單」一類的旅客可以不用向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境時的檢測和隔離。

接種疫苗者才可登機回港

此意味港人可以免除入境日本後的檢測和隔離，但要注意的是，根據港府規定，5月1日起所有在過去14天曾在海外地區逗留的人士（包括非香港居民）必須已完成疫苗接種，並持有認可疫苗接種紀錄方可登機來港，一般而言是指兩劑疫苗。而且旅客回港後也要隔離。

日本旅遊：圖為2022年5月4日在東京淺草寺，這天為日本黃金週期間，大量民眾出遊（AP）

中風險組「黃色名單」一類則要視乎旅客有否接種3劑合資格疫苗而決定入境的防疫措施，若然已接種3劑疫苗，可以免除入境時的新冠病毒檢測和隔離；若然未能出示疫苗證明，則要在入境時檢測及3天居家隔離。

根據日本政府名單顯示，黃色名單地區包括澳門、烏克蘭、埃及、北馬其頓等。

高風險組「紅色名單」一類在入境時要檢測及在指定住宿設施等隔離3天，若然已接種3劑疫苗者，可以居家隔離。據名單顯示，紅色名單地區包括斐濟、阿爾巴尼亞等。

需有出發前檢測證明

「藍色名單」外國遊客不需在入境後檢測，但也需注意的是，根據日本外務省網站，無論來自藍、黃或紅組的地區，入境者都要出示起行前72小時內的新冠病毒PCR檢測證明。

需要跟團

日本首相岸田文雄表明，自6月10日起恢復接受外國遊客入境，初期對象限定為有導遊陪同的旅行團，意味香港人若要赴日觀光，需要參加旅行團。日本原給予香港遊客的免簽證待遇，由於疫情關係已自2020年3月起暫停，至今尚未恢復。

目前日本設有每日入境人數上限，自6月1日起會把上限由原先的1萬人提升至2萬人。

據岸田文雄表示，日方將逐步放寬，以「恢復正常」為目標。他又指，北海道新千歲機場、沖繩那霸機場也制訂了在6月中重新接受國際航線的方針。

▼日本疫情每日新增確診數字圖▼