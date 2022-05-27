布林肯發表對華政策演說　成立國務院「中國院」專責推進對中外交

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表對華政策演說，布林肯稱美國不尋求與中國衝突或新冷戰，同時準備與中國在重要的方面共同合作，因此準備成立中國專門的小組，以推進外交政策。



希林肯稱不會指望中國改變，因此要在中國周邊重塑戰略環境，以推進建立一個開放及具包容性的國際體系。但希林肯稱華府並非尋求將中國與全球經濟隔絕，強調美國不尋求與中國衝突或新冷戰，反而是正極力避免發生這種狀況。

圖為5月26日，布林肯在喬治華盛頓大學，發表對華政策演說。（AP）

布林肯稱美國準備加強與中國的外交，並為此準備成立一個名叫「中國院」（China house）的專責團隊，在各個問題和地區之間協調及推進華府的政策。布林肯在中美「激烈競爭的同時，仍會致力於激烈的外交。」

布林肯稱美國準備加強與中國的外交，在全方位的問題上溝通，在氣候變化及對抗新冠疫情等共同關心的問題上合作，同時強調美國不會阻止中國作為大國的角色。

就台灣問題，布林肯表示美國不會支持台獨，而是希望以和平方式解決兩岸問題。布林肯稱美國的政策沒有改變，但北京日益增加的脅迫，越來越挑釁的言論，嚴重破壞地區穩定。美國稱維護印太地區的和平和穩定不僅是美國的利益，也是國際關注，對地區和全球安全與繁榮至關重要。