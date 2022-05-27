01多聲道｜印太經濟框架真的是「洪水猛獸」嗎？

5月22日，中國國務委員兼外長王毅同巴基斯坦外長比拉瓦爾在會談後共同會見記者，痛批美國的印太戰略，稱其目的就是企圖圍堵中國，本質上就是一個製造分裂的戰略、煽動對抗的戰略、破壞和平的戰略，並表示這個戰略不管做什麼包裝、換什麼馬甲，最終必然是一個失敗的戰略。



來稿作者：陳文坪



印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱「IPEF」）真的是「洪水猛獸」而一無是處嗎？這個框架在還沒有正式對外宣佈時，在內容還沒有詳細披露時，外交官就急著開腔給予批判。為何不能以更長遠目光來看待IPEF？這是令人費解的。

13國佔全球GDP四成

5月23日，美國總統拜登首次官方東亞的日本。在與日本首相岸田文雄會面時，宣佈正式啟動印太經濟框架，也獲得日本的支持。 IPEF有四個支柱領域，即「數碼與傳統貿易」、「提升供應鏈韌性」、「清潔能源、去碳化與基礎設施」、及「稅與反貪污措施」。

這個IPEF被海外媒體形容為，是美國五年來參與亞洲經濟事務的最重大舉措。因為IPEF獲得13個國家的支持。這13個創始國是美國、日本、韓國、印度、澳大利亞、紐西蘭，以及印尼、新加坡、泰國、越南、汶萊、馬來西亞和菲律賓七個東盟國家。從經濟量來看，這13國家的國內生產總值總和約佔全球GDP四成。世界有近200個國家、地區，13國佔GDP四成，可想而知，不可謂不大。

目前，各成員國可在全部或部分框架下或合作，而當中將不涉及關稅和市場准入的談判。可以說，IPEF的合作前景是光明的，是可期待的。

有媒體報道說，IPEF只是個「空的框架」，沒有內容。是的，這是剛設立的框架基礎。既然是個框架，當然需要各成員國進一步談判來增加各項支柱領域細節內容。相信明年這個時候再來回顧這一IPEF，或許會更加清晰框架中擁有的「高養分的食材」是什麼？到時再評點也不遲啊！

合作平台相聯繫 「共同體」向前邁進

讓我們回顧一下近年來的亞太自由貿易化而成立的一些區域協定／組織。

一、《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP，前身為TPP，共有11個國家組成）。在13個IPEF創始國中，其實有7個是CPTPP的成員國。他們是日本、汶萊、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲、紐西蘭，而中國大陸和台灣當局已分別申請加入這個組織。

二、《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP，共有15個國家，包括中國），除美國、印度外，其它11個IPEF創始國都是RCEP的會員國。

由此可見，無論是IPEF，CPTPP或RECP，這些框架／協定中的成員國都是相聯繫的，甚至是一起合作的、推動向前的。雖然一些成員國不是這三個框架或協定的會員，但至少是一個或二個組織的會員。彼此間還是連在一起的「共同體」。簡言之，一個協定／框架的成功，可以肯定的是會推動另一個協定／框架向前邁進。

IPEF剛成立，各方必須用更長遠的眼光對待，而非只看短期目標。然而，中方外交官在IPEF還沒有正式宣佈前就「痛駡」 IPEF組織是在搞「小集團」，不利於亞太地區、不利於國際社會的團結，開經濟自由化倒車，IPEF註定會失敗的。

以《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP，前身為TPP）為例，宣佈成立之時，中國大陸的態度也是「怠慢」的。中國國家資訊中心網站上有一篇2016年評論文章：「面對TPP的來襲，國內各界出現多種反響：一些觀點認為，中國將被世界拋棄，未來風險極大；一些觀點認為，中國現在加入TPP有害無益，不加入反而可以不受其束縛，具有更多的靈活騰挪空間。」可見，中國在面對以美國主要參與而成立的協定／組織，都沒有好感，更多的是「消極」以待。

不過，當美國2017年宣佈退出TPP後，日本負起領導者角色把TPP重新修正並命名為CPTPP，獲得其它成員國支持而於2018年底生效後（其實，CPTPP只比TPP整個協定少5%的貿易產品），中國卻在2021年決定申請加入。這說明當初對CPTPP／TPP協定「沒有好感」的中國，終於在2年後看到貿易協定利大於弊的情況下，也促使自身改變初衷而「搭上CPTPP這趟列車」。

回看以上外交官對IPEF的言論，是主觀的，沒必要的。說白了是「意氣用事」，不符合外交官應具有的國際眼光。

中國需要世界 IPEF需要中國

印太經濟框架宣佈後，日本首相岸田文雄表示，「重要的是通過IPEF平台，展開積極的合作的討論，這些舉措有望帶來具體的結果和現實利益。」 這是區域國家多一個平台來討論經濟的合作、建設，為成員國提供必要的提升空間。新加坡總理李顯龍通過視訊在印太經濟框架啟動會上指出，IPEF具有戰略意義和經濟意義。「它可成為美國在印太地區開展經濟外交的寶貴平台，清楚表明美國將繼續致力於與亞洲夥伴國家接觸和深化美國在太平洋地區的聯繫。」可見，日、新兩國都說明了IPEF是重要的合作平台，可開創印太地區經濟的發展。並非在搞什麼「小集團」經濟圈，而是在推動經濟建設的橫向發展，是在擴大成員國在多個經濟領域的縱向合作。

至於IPEF宣佈時提到，為何沒有邀請中國加入，美國一名高級政府官員說出了原因。這位官員說：「美國沒有邀請中國大陸加入，部分原因是華盛頓想要的許多標準，北京都無法接受。」這一現象與當初中國無法加入TPP協定大同小異。就是說，目前還沒有達到入會「門檻」。須進一步在社會領域、經濟領域等加大改革創新和轉型，切實加快國內相關政策與產業結構的調整，加強對勞工、環境及智慧財產權的建設和保護，完善保護勞工與環境的制度與機制。

中國需要世界，IPEF也需要中國。當中國加入CPTPP後，就可以考慮申請加入IPEF。如是這樣，IPEF必將大幅度且進一步提升。中國也能從中獲益。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



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