布林肯發表對華政策演說　稱華府極力避免與中國衝突及新冷戰

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表對華政策演說，布林肯稱美國不尋求與中國衝突或新冷戰，同時準備與中國在重要的方面共同合作，因此準備成立名為中國專門的小組，以推進外交政策。



希林肯稱不會指望中國改變，因此要在中國周邊重塑戰略環境，以推進建立一個開放及具包容性的國際體系。但希林肯稱華府並非尋求將中國與全球經濟隔絕，強調美國不尋求與中國衝突或新冷戰，反而是正極力避免發生這種狀況。

圖為5月26日，布林肯在喬治華盛頓大學，發表對華政策演說。（AP）

希林肯稱不會指望中國改變，因此要在中國周邊重塑戰略環境，以推進建立一個開放及具包容性的國際體系。但希林肯稱華府並非尋求將中國與全球經濟隔絕，而是希望北京遵守國際規則。布林肯強調美國不尋求與中國衝突或新冷戰，反而是正極力避免發生這種狀況。

布林肯稱美國準備加強與中國的外交，在全方位的問題上溝通，在氣候變化及對抗新冠疫情等共同關心的問題上合作。布林肯稱美國正向中國投資，站在一起同時競爭，美方不會讓中美間的分歧阻礙在優先事項上向前邁進，為兩國人民及全球的利益共同努力。

布林肯強調美國不會阻止中國作為大國的角色，也不會阻止中國或任何國家——發展經濟或促進人民的利益。但美國將捍衛和加強維護國際法、協議、原則和機構，保護個人和主權國家的權利，使包括美國和中國在內的所有國家能夠共存與合作。