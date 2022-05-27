布林肯對華政策演說　北京回應：散布虛假信息渲染中國威脅

撰文：洪怡霖
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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表對華政策演說後，中國外交部發言人汪文斌5月27日在例行記者會回應稱，布林肯這篇演講洋洋灑灑，費盡心機，實質是散布虛假信息，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，目的是遏制打壓中國發展，維護美國霸權強權，中方對此強烈不滿，堅決反對。

當被問及布林肯散布什麼虛假信息時，汪文斌表示，布林肯說中國對國際秩序構成最嚴重的長期挑戰，這就是一個典型的虛假信息，是一個抹黑中方的言論，「中方始終是國際秩序的堅定維護者，說中方對國際秩序構成最嚴重長期性的挑戰，這不是虛假信息，又是什麼呢？」

汪文斌強調，美方所謂基於規則的國際秩序，明眼人都看得出不過是美方同少數國家制定的「家法幫規」，渲染中國威脅，解決不了自身的問題，反而會把世界帶向危險深淵。

他表示，民主、人權只能從本國實際和人民需求出發，世上沒有放之四海皆準的模式，任何國家都無權壟斷民主人權的定義，無權充當教師，打著人權幌子干涉別國的內政。

中國外交部發言人汪文斌5月27日主持例行記者會。（中國外交部）

汪文斌說，搞小圈子是開歷史倒車，拉小集團是逆歷史潮流而動，美國炮製印太戰略，是典型的拉幫結夥，不得人心，注定失敗。

他表示，中國主張大小國家一律平等，反對強加於人，所謂脅迫外交的帽子扣不到中國頭上，美國才是脅迫外交的發明者和代名詞。

汪文斌強調，台灣、涉新疆、涉香港和涉西藏等問題純屬中國內政，沒有任何妥協退讓的空間，當談及香港議題，他指，港人治港遵循的只能是中國憲法和香港基本法，而不是什麼《中英聯合聲明》。

他又表示，美方口中說的是競爭，實際做的是泛化國家安全概念，無理剝奪別國的發展權利，中美關係要走出當前的困境，關鍵在於美方必須摒棄零和博弈的迷思，放下圍堵遏制中國的執念，停止破壞中美關係的言行。

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