沒有新意的布林肯對華演講　虛虛實實與未盡之意

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）在喬治·華盛頓大學發表了拜登政府執政兩年多以來首份涉華重要政策演講。據美方的話說，這是迄今為止拜登政府對涉華政策最全面的一次聲明。然而，聽完全文，這次的演講顯然並不如外界預期的那樣。這是一場沒有新意的演講。只是對拜登過去涉華議題以及美國一些議題的彙總。



對華態度的虛虛實實

「決心避免與中國發生新冷戰」，布林肯強調，華盛頓不尋求將中國與全球經濟分離開，但致力於確保中國遵守國際規則；

「不是要反對中國」，布林肯強調，華盛頓要求中國改變，是要捍衛人類的尊嚴和權力；

「不是要阻止中國發展」，布林肯繼續強調，華盛頓是要捍衛國際法，讓美國和中國在內的所有國家都能共存和合作。

雖然布林肯嘴巴上如此說，但很顯然，這次對華演講發生在美國東盟特別峰會、美國總統拜登訪問韓日，並舉行「四方安全對話」（Quad），強推「印太經濟框架」（IPEF）後，在美國看來，這一連串舉措可以產生聚集效應，顯示拜登政府「仍專注於亞洲和對抗中國」。布林肯也保證，印太地區和中國仍然是華盛頓「堅定不移」的重點。

5月24日，日本東京，拜登、岸田文雄、莫迪，以及新任澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在出席「四方安全對話」（Quad）峰會前合照。（Zhang Xiaoyu／新華社 via 美聯社）

布林肯還宣佈，國務院將正式成立一個中國工作小組，這將是一個跨部門的綜合團隊，將專門協調和實施美國政府有關中國的政策。「中國構成的挑戰，規模和範圍如此之大，是對美國外交前所未有的考驗」。

或許應該說，這場演講的目的，本來就不是說一些外界之前沒聽過的新話。它的重點在於闡述如何與盟友和夥伴合作，如何將經濟、科技能力整合進美國外交和軍事國防工具箱，以「進一步推進一系列對華政策目標」。布林肯宣佈，拜登認為接下來的十年是「決定性」的，為了取得成功，拜登政府的策略是「投資、聯合、競爭」。其中的競爭——布林肯說，是與中國競爭。

這就是虛和實。

從布林肯講話可見，繼續延續了美國心口不一的風格，既想要佔據國際道德制高點，又要在實際行動中處處以美國利益為先。當然，根本的原因在於，布林肯也承認，美國直接影響中國意圖和野心的能力有限，因此將轉而專注於塑造圍繞中國的戰略環境。

演講背後的未盡之意

布林肯的這次演講，主題誠然是對華政策，但從頭到尾貫穿着要把美國自身實力、財富、人力資源充分利用起來，投資於美國，建好美國，大約有三分之一的篇幅聚焦在內政，基建、市場、勞工、保護更多人福祉，這些其實都是跟美國國內相關，說明這場演講仍然跟選舉掛鈎。

事實上，這次演講中沒有表達的，恰恰是沒說出美國不得不面對的現實。

對於中國，布林肯自己也承認，美國直接影響中國意圖和野心的能力有限，因此將轉而專注於塑造圍繞中國的戰略環境。布林肯在演講中宣稱，「中國是唯一一個既有重塑國際秩序意圖、又有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來做到這一點的國家。」「中國構成的挑戰，規模和範圍如此之大，是對美國外交前所未有的考驗」。

此外，他也說到了美國的確自身發展出了問題。他在對美國國內不同的群體，對自身衰退以及對種族主義、槍枝氾濫悲觀調子，做了有趣的解讀。布林肯強調美國依然是多元有活力追求不同族裔共同存在的社會。其實這恰恰隱含着美國面臨的困局。

美國民眾高舉反槍械的標語。（AP）

在外交層面也是如此。亞太國家到底有多少對美國所做的給予信任和認真對待呢？這次演講反覆強調聯盟盟友重要性，反映的恰恰是亞太地區越來越鬆散的盟友關係現狀。其實，這次拜登不論在「四方安全對話」峰會，還是「印太經濟框架」（IPEF）的簽署上，都已有些許跡象。

涉台表述重申老立場

涉台表述上，布林肯繼續強調了美國對台政策沒有改變，重申了反對「台獨」、反對單邊改變現狀，防止衝突發生。這一表態發生在拜登前幾天的一次「脱口而出」之後。在被問及美國是否會在軍事上介入以應對台海衝突時，拜登回答：「是的，這是我們做出的承諾。」

這已經是拜登過去一年第三次「口誤」，而每次拜登團隊事後又都需急忙向媒體確認美國的對台政策沒有改變。