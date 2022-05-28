猴痘病毒不尋常傳播　WHO憂這才剛開始　已知病例或是冰山一角

世界衛生組織（WHO）全球傳染病防備事務主任布里安德（Sylvie Briand）5月27日在向各國就猴痘進行簡報時稱，最近數週錄得約200宗個案，並指病毒「不尋常」傳播。她坦承：「我們不知現在看到的是否冰山一角。」



從英國5月7日首次確認及通報一宗猴痘確診個案以來，WHO已接獲各國通報近200個病例，發現地點都距離病毒原本流行的國家很遠。

歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）錄得219宗。

猴痘原本在西非、中非地區的一些國家流行，近期卻突然在全球超過20個國家現蹤，包括美國、澳洲、阿聯酋和十多個歐盟國家。

布里安德對參加瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）的成員國代表說：「我們仍處於這事件的最開端。」

她稱：「我們知道未來幾天會有更多病例」，但她強調稱公眾無須恐慌，「這不是大眾應擔心的疾病，這不是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）或其他快速傳播的疾病」。

布里安德還說，專家們正在嘗試判斷導致這種「不尋常狀況」發生的原因。她又稱，初步調查顯示，似乎並未顯示病毒出現變化或變異。

她稱，「現在我們好有機會阻止傳染，如現在採取正確措施，有可能輕易控制傳播。」