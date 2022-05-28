烏克蘭︱俄羅斯稱已奪烏東戰略重鎮紅利曼　烏軍否認：激烈戰鬥中

俄羅斯國防部5月28日宣布已控制烏克蘭東部的戰略重鎮紅利曼（Krasnyi Lyman）控制權。烏克蘭國防部同日指消息不屬實，稱仍在激烈戰鬥中。



在親俄羅斯的烏克蘭分離主義份子宣布已完全控制頓涅茨克（Donetsk）220個定居點的後一天，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱：「頓涅茨克人民共和國人民警察部隊和俄羅斯武裝力量聯合行動後，已從烏克蘭納粹分子手中完全解放紅利曼市。」

據央視新聞報道，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾28日在電視直播期間否認有關消息，她強調該地區仍在進行激烈戰鬥，雖然情況很困難，但烏軍正在反擊，在這種情況下城市已被控制的說法是不正確。

俄軍其他行動

塔斯社28日報道，自俄軍佔領馬里烏波爾（Mariupol）以來，首次有1艘俄羅斯船隻駛入當地港口。港口發言人稱，這艘船會裝載2,700噸金屬，30日駛向俄羅斯頓河畔羅斯托夫（Rostov），但未有說明金屬來源。

烏克蘭最大鋼鐵製造商美特投資集團（Metinvest）27日稱，擔心俄羅斯可能偷和走私其冶金產品。

俄羅斯國防部28日宣布，海軍成功在巴倫支海（Barents Sea）試射1枚高超音速導彈「鋯石」（Tsirkon），擊中約1,000公里外的海上目標。