巴切萊特結束訪華聲明：與所有人坦誠交談　鼓勵中國檢視反恐政策

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在訪問新疆後，於5月28日在廣州進行視像記者會，總結6天的訪華行程。



她稱在中國遇到的每一個人，包括中國官員及民間社會人士等都是與她坦誠交談。她在訪華期間曾與中國國家主席習近平進行一場視像會議。

巴切萊特在聲明中稱，這次訪問不是一次調查。她指是次旅程是一個機會，「可以就人權問題與中國最高領導人進行直接討論、提出關切、相互傾聽，並為今後探索更經常、有意義的交流和為之做好準備，以支持中國履行其國際人權法義務。」

她說：「它（是次旅程）讓我有機會更好地了解中國的情況，也讓中國當局更好地了解我們的擔憂，並重新考慮我們相信可能會對人權產生負面影響的政策。」

巴切萊特稱：「我鼓勵政府審查所有反恐和去激進化政策，以確保它們完全符合國際人權標準，特別是確保它們不會以任意和歧視性的方式實施。」

她在聲明中表達，聯合國人權機構也認為，指定地點的住宅監視系統是一種任意拘留的形式，並呼籲廢除該系統。她稱：「在我訪問期間，政府向我保證，職業技能教育培訓中心系統已經被拆除。」

巴切萊特稱曾參觀喀什監獄，和前身是職業教育培訓中心的喀什市特區實驗學校，以及其他地方。

她已敦促中國政府審視反恐政策，以確保符合人權標準。她又提到香港議題，稱非常憂慮港府以港區國安法拘捕律師、社運人士及新聞工作者等人士的情況。