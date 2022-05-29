哥倫比亞總統選舉　左派候選人佩特羅民調領先

哥倫比亞5月29日舉行總統選舉，左派候選人佩特羅（Gustavo Petro）在民調中的支持率領先。



票站在當地時間5月29日下午4時關閉（香港時間5月30日上午5時）。官員預料，選舉結果會在當地時間5月29日晚上8時（香港時間5月30日上午9時）出爐。

民調顯示，首都波哥大（Bogota）前市長佩特羅的支持率約為40%。他承諾解決嚴重的收入不平等問題、提供免費的公立大學教育、反對石油和天然氣行業的擴張。

佩特羅的辦公室表示，一個名為La Cordillera的犯罪集團計劃暗殺佩特羅，佩特羅因此取消原本於5月2日舉行的活動。政府5月3日指，會額外保障佩特羅的安全。

其他支持率較高的候選人包括中間偏右派候選人、第二大城市麥德林（Medellin）前市長古鐵雷斯（Federico Gutierrez），以及著名商人埃爾南德斯（Rodolfo Hernandez）。民調顯示，古鐵雷斯的支持率約為27.1%，埃爾南德斯的支持率約為20.9%。

如沒有候選人在首輪投票的得票率超過50%，第二輪投票6月19日舉行。英媒5月27日稱，調查顯示，佩特羅會在第二輪投票中勝出。