烏克蘭｜歐盟擬先制裁俄海運石油　3內陸國家管運輸油暫獲豁免

歐盟領導人30日舉行峰會，但未就第六輪對俄制裁達成共識。英媒5月30日稱，歐盟高級外交官將尋求在峰會前就俄羅斯石油禁運措施達成共識，避免歐盟各國在對烏克蘭戰爭的回應上表現出不團結。報道稱，經管道輸送的俄羅斯石油或暫時免受制裁。



歐盟雖然在口頭上表示會支持烏克蘭，並會制裁俄羅斯，但各成員國未就第六輪對俄制裁達成共識。匈牙利反對歐盟原本的俄羅斯石油禁運措施。

英媒30日稱，根據歐盟峰會的新結論草稿，歐盟成員國會同意禁止進口經油輪運送的俄羅斯石油，經管道輸送的俄羅斯原油則暫時免受制裁。由俄羅斯向內陸國家匈牙利（Hungary）、斯洛伐克（Slovakia）、捷克（Czech）供應，而且經管道輸送的石油獲臨時豁免，並會在之後的某個時候才會受制裁。

報道提及，但歐盟成員國不會在30日的峰會上就管道石油的暫時豁免條款作最終確認。他們會要求外交官和部長尋求解決方案，以確保仍在獲取俄羅斯石油的國家，以及已切斷俄石油供應的國家之間維持公平競爭。

內文指，歐盟成員國的大使29日亦曾討論上述有關俄羅斯石油禁運的折衷方案，惟他們未能達成共識。

哈貝克：圖為2022年5月26日，德國副總理兼經濟部長哈貝克在柏林見記者。（AP）

德國：歐盟的團結開始崩潰

德國認為歐盟在應對俄烏戰爭的方面正變得不團結。德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）29日表示，在俄羅斯攻擊烏克蘭後，民眾看到歐洲團結時會發生什麼事。他說：「展望明天的峰會，讓我們希望它（歐洲團結）繼續保持這樣。但它已開始崩潰和再崩潰。」

匈牙利：圖為2022年5月24日，匈牙利薩茲豪隆包陶的一間煉油廠。（Getty）

最實質結果：對烏放貸

報道指，歐盟峰會的最實質結果是，成員國會同意向烏克蘭提供總值90億歐元的貸款，讓烏方可維持政府的運作，以及支付大約兩個月的薪金。當中包括小額的補助金，供烏方支付部分利息。歐盟也會同意建立一個國際基金，以協助烏克蘭在戰後重建國家。

報道稱，歐盟領導人將在峰會上宣布繼續支持烏克蘭，以幫助其擊退俄羅斯的進攻。他們也將討論如何應對衝突帶來的影響，特別是能源價格飆升以及即將面臨的糧食供應危機。