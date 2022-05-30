疫情｜赴日小型旅行團　泰國遊客確診　觀光廳：全團行程中止

日本觀光廳5月30日公布，據信是該國推出恢復接待外國赴日遊客示範項目後，第一宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案。他入境時進行PCR檢測時結果是陰性，其感染途徑不明。



綜合日本共同網及《讀賣新聞》30日稱，一名泰國人在九州東北部大分縣逗留期間感染新冠病毒，觀光廳宣布這個旅行團行程終止。

他們一行4人是27日抵達日本。全團本擬在福崗和大分縣進行五日四夜的行程。

與確診者同行的3名泰國人被視為密切接觸者，進行快速檢測，結果都呈陰性。他們正在另一間酒店等待進一步的檢測結果。

患者30日上午稱喉嚨痛，在一間醫療機構進行抗原測試，結果呈陽性，他聯繫當地衛生中心。他沒發燒，症狀也很輕微。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年3月18日，日本東京一個列車站的乘客。（Getty）

日本目前尚未開放一般遊客入境，但現已在試辦來自美國、澳洲、泰國、新加坡的50人以下「小型觀光團」，6月10日起則將重新開放有導遊同行的套裝行程國外團遊客入境，且「藍色名單」地區可入境免篩檢與隔離。若這個計劃沒造成日本疫情反彈，估計6月過後還會再逐步開放。

日本5月26日更宣布自6月1日起放寬規定，美國、英國、台灣、中國（包括大陸港台）等陽性率最低的「藍色名單」國家或地區，可免除入境檢疫隔離，每日入境人數也預計從1萬人調升至2萬人。