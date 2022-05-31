日本開關｜試驗旅行團有人染疫　政府擬要求遊客必須戴口罩

日本觀光廳5月30日公布據信是該國推出恢復接待外國赴日遊客示範項目後，第一宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案。31日有日本官員稱，將要求參加旅行團的旅客佩戴口罩。



日本國土交通大臣齊藤鐵夫31日出席國會參議院預算委員會，他稱對於6月10日起恢復接納的外國團隊遊客，將要求他們遵守包括佩戴口罩在內的防疫措施，並寫入旅遊業指引。

共同社報道齊藤說：「旅行社等公司在銷售跟團行程時，需要向參加者說明戴口罩等防疫措施，並獲得同意。」

他認為由於導遊能以「客人已同意跟團規定」作為依據，要求他們貫徹防疫措施，因此有助於防止發行糾紛。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年3月7日，走在東京淺草商業區的途人。（AP）

綜合日本共同網及《讀賣新聞》30日稱，一名泰國人在九州東北部大分縣逗留期間感染新冠病毒，觀光廳宣布這個旅行團行程終止。

他們一行4人是27日抵達日本。全團本擬在福崗和大分縣進行五日四夜的行程。此人入境時進行PCR檢測時結果是陰性，其感染途徑不明。

與確診者同行的3名泰國人被視為密切接觸者，進行快速檢測，結果都呈陰性。他們正在另一間酒店等待進一步的檢測結果。

患者30日上午稱喉嚨痛，在一間醫療機構進行抗原測試，結果呈陽性，他聯繫當地衛生中心。他沒發燒，症狀也很輕微。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年3月31日，東京兩名女子身穿和服，乘人力車欣賞市內盛放的櫻花。（AP）

日本目前尚未開放一般遊客入境，但現已在試辦來自美國、澳洲、泰國、新加坡的50人以下「小型觀光團」，6月10日起則將重新開放有導遊同行的套裝行程國外團遊客入境，且「藍色名單」地區可入境免篩檢與隔離。若這個計劃沒造成日本疫情反彈，估計6月過後還會再逐步開放。

日本5月26日更宣布自6月1日起放寬規定，美國、英國、台灣、中國（包括大陸港台）等陽性率最低的「藍色名單」國家或地區，可免除入境檢疫隔離，每日入境人數也預計從1萬人調升至2萬人。