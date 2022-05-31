烏克蘭｜俄烏北頓涅茨克市激戰　烏方承認：部份地區已被俄軍控制

烏克蘭東部盧甘斯克州（Lugansk）的北頓涅茨克市（Sievierodonetsk）成為俄烏戰爭的最新焦點，烏克蘭國家通訊社5月31日引述盧甘斯克地區軍事行政長官蓋代（Sergiy Gaiday）在社交媒體發聲明稱，北頓涅茨克市的部份地區已被俄軍控制。



他稱俄軍正開展軍事行動，計劃清理北頓涅茨克市周邊的村落，但烏軍仍在抵抗。他說烏軍在該市東部仍控制部份地方，俄軍不能在市內「來去自如」。

烏克蘭國家通訊社31日引述烏各地軍事部門的消息，截至當天上午，俄軍繼續炮擊哈爾科夫（Kharkiv）、尼古拉耶夫（Mykolaiv） 和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovs'ka）。蘇梅（Sumy）和阿夫季夫卡（Avdiivka）地區也遭到俄軍火力打擊。頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克地區的戰鬥仍在繼續。

北頓涅茨克市長斯特魯克（Oleksandr Striuk）30日稱，俄羅斯軍隊已攻入該市，向市中心步步進逼，市內電力和通訊被切斷。

斯特魯克接受美聯社電話訪問時指，俄軍已經逼近市中心，烏俄雙方軍隊正展開激烈街頭巷戰。他又指，該市有1.2萬至1.3萬名平民正在地下室和地堡中避難，以躲避俄羅斯的轟炸。

烏軍表示，俄軍正在加強他們在北頓涅茨克市東北部和東南部郊區的陣地，並帶來更多裝備和彈藥來推進他們的進攻。

具有重要戰略意義的北頓涅茨克市和利斯坎斯科市（Lysychansk）位於西維爾斯基頓涅茨河（Siverskyi Donets River）東岸，兩市是烏克蘭最後控制盧甘斯克的主要地區，與相鄰的頓涅茨克地區構成頓巴斯（Donbas）地區。

北頓涅茨克是一個戰前本有約10萬人的城市。俄羅斯想拿下整個盧甘斯克，以及頓涅茨克州（Donetsk）克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的話，必須先掌控北頓涅茨克。克拉馬托爾斯克是烏東實際上的行政中心。