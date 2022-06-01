美國新西蘭聯合聲明關注香港新疆等議題　北京：粗暴干涉中國內政

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）訪問美國會晤美總統拜登（Joe Biden），兩人會後發表的聯合聲明談到關注多個涉華議題，包括中國與所羅門群島簽署的安全協議、香港與新疆狀況等，中國外交部6月1日回應稱，聲明有關內容歪曲抹黑中國同太平洋島國正常合作，蓄意炒作南海問題，並對台灣、新疆、香港等中國內部事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。



中國外交部發言人趙立堅6月1日在例行記者會稱，中方已多次闡明中所安全合作的立場，強調有關合作有利於促進所羅門群島及南太和平穩定與發展，與地區安排並行不悖，中所開展安全合作不針對第三方，也無意於建立軍事基地。

他批評美國新西蘭的聯合聲明炒作有關問題是別有用心，製造虛假信息，對中方攻擊抹黑。他又指，美國的軍事基地遍布全球，卻對其他國家開展正常安全合作表達所謂擔憂，這種行徑十分虛偽，反映出了根深蒂固的霸權主義思維。

盼新西蘭堅持獨立自主外交政策

趙立堅又指，台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容任何國家或外部勢力干涉，南海的航行自由過去和現在沒有任何問題，將來也不應有問題。他稱，中方堅定維護國家領土主權和海洋權益，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

他稱，中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉中國內政，停止對中方進行污衊抹黑，也希望新方堅持獨立自主的外交政策，多做有利於增進地區國家安全互信，有利於維護地區和平穩定的事。