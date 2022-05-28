王毅訪太平洋島國　稱願與澳洲新西蘭等加強溝通展開更多三方合作

中國外長王毅繼續訪問太平洋島國，他在5月28日會見薩摩亞（Samoa）總理兼外長菲婭梅（Fiame Naomi Mataafa）時，談到中國同太平洋島國的合作不針對第三方，又指願同所有關心島國的國家，尤其是澳洲、新西蘭等國加強溝通，在尊重島國意願基礎上開展更多三方合作。



中國外交部指，王毅28日在薩摩亞首都阿皮亞（Apia）與菲婭梅舉行會談，他談到在百年變局下，發展中國家更需加強團結，中國願盡己所能支持發展中國家包括太平洋島國加快發展振興，他指在此過程中，中國從不干涉別國內政，從不附加政治條件，也從不尋求地緣政治利益，願同發展中國家共同實現發展繁榮，使這個世界更加公平。

王毅出訪太平洋島國，5月28日到訪薩摩亞會見當地總理兼外長菲婭梅（中國外交部）

王毅稱，中國同發展中國家以及太平洋島國的合作不針對第三方，也不尋求排它性的權利，無意同誰去競爭，更一貫反對零和博弈。他指中國願同所有關心島國的國家，尤其是澳、新等國加強溝通，發揮各自優勢，在尊重島國意願基礎上開展更多三方合作。

據中方指，菲婭梅談到薩方堅定奉行一個中國政策，在台灣問題上堅持不干涉內政原則，薩中各領域合作成果顯著，有效幫助薩改善基礎設施，提高農業現代化水平，薩摩亞將繼續致力促進兩國互相尊重、互相信任的互利共贏夥伴關係。