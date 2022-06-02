烏克蘭｜海馬斯「HIMARS」火箭系統投入　還需看烏軍能否活用

美國向烏克蘭提供「海馬斯」高機動生多管火箭系統（HIMARS），應對俄羅斯威脅。火箭射程雖然被限制在80公里範圍，但仍能讓烏克蘭攻擊俄軍後方的砲擊隊伍及補給部隊，對俄軍造成打擊。這會是「改變賽果」，為烏克蘭改寫劣勢的裝備嗎？



基輔在頓巴斯的戰事中處於劣勢，基輔一直要求歐美提供更長射程的武器，以超越俄羅斯榴彈炮的射式進行攻擊。預料海馬斯可部署並攻擊頓巴斯東部地區，如針對北頓涅斯克的俄羅斯陣地。

圖為2017年9月，韓國在釜山機場部署HIMARS火箭系統，搭載火箭戰車從運輸機駛出。（Getty）

海馬斯擁有GPS定位系統，發射後1分鐘可完成裝填，是目前提供予烏克蘭同類武裝中最先進的。

白宮副國家安全顧問芬納（Jonathan Finer）表示，華盛頓相信該系統能滿足基輔需要。烏克蘭缺乏武器打擊在他們境內俄軍的重要目標，相信海馬斯能在烏克蘭東南部戰場取得戰果，因那裏俄軍都特別集中。

不過，有分析指火箭系統不會即時對戰略產生巨大影響。英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）研究員加迪（Franz-Stefan Gady）指出，他們對烏軍當前的戰鬥狀態未有完整的了解，因此在評估烏克蘭能以多快的速度整合新武器系統，在大規模反攻中提高戰鬥力時會保持謹慎。

「聯合兵種進行部署是複雜的，你不會想把不些訓練不足的人員投入戰鬥。知道如何初步使用和對武器系統進行簡單維修只是第一步，但這不代表部隊在實戰中的能力如何。」

美國從軍庫中取出武器交付需要時間，烏軍亦需要最少一至兩星期熟習如何使用新武器，代表烏克蘭使用火箭反攻仍需時。