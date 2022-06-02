烏克蘭｜德國決定提供IRIS-T防空系統　協助烏克蘭防禦俄軍空襲

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）宣布，將向烏克蘭提供現代防空系統，協助烏克蘭城市防禦俄軍空襲。



朔爾茨過去數月被批評未有向烏克蘭提供足夠援助，也沒有向烏克蘭提供德國的重型武器，戰車及坦克等裝備。朔爾茨在6月1日於國會宣布，德國將向烏克蘭提供IRIS-T SLM防空系統。

IRIS-T是德國研發的對空導彈，擁有更強的紅外線導引裝置，可搭載在北約戰機上。經組合可用於防空系統，能有效對付戰機及無人機等空中威脅。

朔爾茨表示，德國從俄烏戰事開始以來，已持續運送各種武器，包括1500萬發彈藥、10萬枚手榴彈、超過5000個反戰車地雷。他表示新防空系統可以協助烏克蘭防衛主要城市，免受俄軍空襲，同時指出德國正運送一套能偵測敵軍砲火的追蹤雷達系統給烏克蘭，協助烏軍反擊。

歐洲外交關係委員會，國防專家格雷塞爾（Gustav Gressel）對德國的決定表示肯定。他在個人的Twitter上指出，現時烏克蘭僅能依賴前蘇聯製造的S-300和Buk M-1導彈系統防禦俄軍，但彈藥開始不足。如果情況繼續下去，俄軍可能會在秋季開始使用轟炸機摧毀烏克蘭城市、轟炸鐵路和國防工業，因此烏克蘭需要一個西方製造的防空系統，以保持對俄軍威脅。