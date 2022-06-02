N號房主犯「博士」囚42年 首宗賠償案金額出爐 數目震驚網民
撰文：聯合新聞網
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韓國駭人聽聞的「N號房事件」，涉及會員範圍高達26萬人，最小的受害者僅11歲，這件2020年被揭露的性暴力案件，近日Netflix也製作成紀錄片《網絡煉獄：揭發N號房》上架，主嫌「博士」趙主彬（조주빈）一審被判40年有期徒刑，今（2日）賠償訴訟也出爐，他被判賠受害人韓幣5000萬元（折合約31萬港元）。
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「N號房事件」涉及規模龐大，引起韓國社會高度關注，主嫌趙主彬逼迫女性拍攝裸照、影片，甚至有逼人吃排泄物、在身上刻字等令人髮指的行為，在網絡通訊軟體吸引數十萬會員收費觀看，事件爆發後，韓國超過300萬人連署，要求公開所有會員資料，韓星鄭容和、邊伯賢、朴燦烈也紛紛聲援。
趙主彬去年10月被判42年有期徒刑，共犯南景邑上個月被判處15年有期徒刑，法院雖沒收趙的非法收入，但在判決中未提及對受害人的賠償，因此受害人透過民事對兩人索賠。
近日第一件賠償訴訟結果出爐，趙主彬及南景邑需賠償受害人韓幣5000萬元（約31萬港元），如不能及時支付，需按每年本金12%的比例支付利息。
檢方認定的受害人一共25人，其中8人為未成年，若將來其餘受害人也提出索賠訴訟，趙主彬恐面臨數億韓幣的賠償金。不過，也有不少網友認為賠得太少，直言受害者的傷害根本是多少錢都彌補不了的。
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