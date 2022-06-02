中國外交部與商務部反對台美啟動「台美21世紀貿易倡議」

美國6月1日宣布與台灣啟動經貿合作的「台美21世紀貿易倡議」，目標是在談判完成後，簽署貿易協定。在北京，外國部與商務部均提出強烈反對。



外交部發言人趙立堅在2日記者會上，反對相關計劃。趙立堅表示中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括簽署具有主權意涵和官方性質的協定。

趙立堅表示，美方近期在台灣問題上動作頻頻，實際上都是違反一個中國原則，為台獨分裂勢力撐腰，攪亂台海和平穩定。趙立堅強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，美方執意打台灣牌，只會將中美關係帶入危險境地。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

商務部同日在新聞發佈會上，反對相關計劃。商務部發言人高峰表示，一個中國原則是台灣參與對外經濟合作的前提，中方一貫反對任何國家與台灣發生任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。

高峰敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，慎重處理與台經貿關係，防止向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。高峰強調此事關中美關係大局和世界和平、穩定與繁榮。