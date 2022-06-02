美議員直飛台灣傳達軍事合作　解放軍首次使用「練兵備戰」

蔡英文5月31日在台總統府接見到訪的美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth），提及美國國防部正積極研議國民兵與台灣的合作交流，並稱達克沃斯亦有提案，支持美軍的印太部署要優先因應台灣安全情境。達克沃斯致詞時回應，此行她要特別強調美國對台灣安全的支持。兩人的說法引起西方媒體關注，相較於台灣媒體側重於美台經濟合作，路透社則以美國國民兵擬與台軍合作作為報道。



由於事涉台美軍事合作敏感議題，台海情勢受到牽動。5月30日解放軍出動30架次、9種機型的軍機進入台灣西南空域，據台方說法，這是今（2022）年數量第二多的一次巡航。解放軍東部戰區則於6月1日發布消息，在台島周邊海空域組織多軍種聯合戰備警巡，直指係針對「美台勾連採取的必要行動」，並首次使用了「練兵備戰」一詞，針鋒相對體現了情勢恐非台灣內部所感受的那般「風平浪靜」。

達克沃斯：力推美台軍事合作常態化

拜登5月23日在日本一席「願出兵防衛台灣」之說，掀起地緣政治的軒然大波。才經過一個多星期，美國參議員達克沃斯率團訪台，外界好奇此行目的，是否為台灣未納入印太經濟架構（IPEF）首輪成員，以及美台安全合作等項目，捎來美方的口信。

事實上，達克沃斯其人其事就是一個訊號。曾於去（2021）年6月隨團訪台的她，該年7月即與康寧（John Cornyn）等人聯名提出《台灣夥伴關係法》（Taiwan Partnership Act），呼籲美國國民兵與台灣成立夥伴計劃，並鼓勵雙邊防衛官員提升交流，台外交部對此表示感謝。

同年8月，達克沃斯在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）一場對談活動上，將她的構想講得更為明白。她稱高度關切「中共將試圖奪取台灣」，美國國會要讓中方了解奪台成本甚高，在精算過後連試都不要試。她提議將台灣加入美國國民警衛隊的「州夥伴計劃」（State Partnership Program），讓台灣與美國某州合作，聯合軍事訓練並整合，使之成為一種常態關係，若發生事態需要美軍，雙邊合作不需從零開始。她也表明，在當年審查《國防授權法》時進行提案。

果不其然，美國2022財政年度《國防授權法》中，在1243條即提到美台國民兵合作。2022年1月進一步傳出，美國以夏威夷州作為對台「州夥伴計劃」的首選。台防部亦曾向國民黨立委證實，已獲美方支持初期成立一個與美國民兵常態性交流及協調窗口，而台防部在夏威夷壇香山設有編制4人的軍事聯絡組，且國安單位也派有軍職協調官，因此鎖定夏威夷最為合適。

此外，「州夥伴計劃」按慣例由一州國民兵部隊，認養和推動與責任地區「常備正規部隊」進行交流，以減輕美軍聯邦常備部隊負荷。據了解，台灣方面則希望藉此計劃促成「後備部隊」與美國州國民兵交流；也有官員透露，台方或將以「常備」加上「後備」的模式與美方共同進行交流。

美國聯邦參議員達克沃斯（前中）、沙利文（Dan Sullivan；前左二）和昆斯（Chris Coons；前右二）曾於2021年6月6日上午7時許搭乘美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場，台外交部長吳釗燮（前右一）前往接機。（AP）

由此來看，經過將近一年的鋪陳，美台透過「州夥伴計劃」進行實質軍事合作交流的新型框架，或已成形並箭在弦上。發動者之一的達克沃斯在此時機親赴台灣，與蔡英文的發言前後呼應，亦可見一斑。

至於何以選定美國國民兵作為美台軍事合作的枱面對象，可能有着在兩岸關係避人耳目的味道。因為美國國民警衛隊雖不同於美軍，但其軍事裝備不亞於現役部隊，戰鬥能力還曾被派至海外支援反恐戰爭。就此性質來看，正好符合拜登（Joe Biden）政府當前「切香腸」式的對台做法，表面上可對北京宣稱未改變一中政策，實質上又與民進黨政府推進劍指北京的軍事動作。

戰備警巡：對美台的練兵備戰常態化

不過，這張美台合意的「台灣牌」，一向為中國大陸所警惕。美台自認為聯合對抗「中共威脅」，但卻激化了台海局勢，看在北京眼裏，勢必要做好美台越過紅線的預防，軍事上的應對當然需要相應提升戒備。

可以看到，去年11月兩團美國跨黨派議員接連訪台，當時解放軍東部戰區相應舉行聯合戰備警巡，並持續在台海方向為之。而此次達克沃斯訪台，緊接在拜登「防衛台灣」說法之後，東部戰區更在一周之內組織兩次戰備警巡，相隔時間之短、次數之頻繁，且不再像早期僅言「例行演練」，而是直截了當表明針對美台動作，已經成為了「新常態」。

東部戰區從2020年9月開始發布「戰備警巡」的訊息，明確指出就是反獨促統的「必要舉措」，有時依情勢還會加上「實戰化演練」。今次因應達克沃斯訪台的戰備警巡，東部戰區發言人施毅陸軍大校的說法言及戰區部隊持續加強「練兵備戰」，則是在相關新聞發布中首見，值得關注。

首先需要釐清「戰備警巡」之意。中共官媒曾經釋出殲-20巡航訓練畫面，藉此證實已實現「戰巡東海」與「警巡南海」的常態化。根據內地軍事評論員宋忠平的解讀，「戰巡」可以理解為「戰備巡航」，「警巡」可以理解為「警戒巡航」。兩者相較，前者等級更高，更加突出實戰化、全狀態巡航，執行任務過程中一旦發生突發事態，可以立即遂行作戰任務；而警巡則相對更注重警戒、預警和巡邏。

就此而言，東部戰區在台海組織的「戰備警巡」，應是「戰備巡航」與「警戒巡航」合而為一，同時展現實戰能力與警戒巡邏的雙重意義。此外，《解放軍報》今年1月曾發布《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》施行一周年綜述，其中有個段落明言：

台灣海峽，海空編隊實施聯合戰備警巡，檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力，時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權和領土完整。演練準備就是作戰準備，演練狀態就是作戰狀態，聯合演兵不再是單純的訓練活動，已經成為推進備戰、提升能力的準備過程。聯合訓練這個充滿力量的「源頭」「幹流」，正在牽引、帶動軍事鬥爭準備深入推進、蓬勃發展，充分釋放以訓載戰、以訓促備的作用功效。 《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》施行一周年綜述

2021年1月解放軍東部戰區海軍航空兵某師組織新年度首次飛行訓練，圖為某型反潛巡邏機進入起飛航道。（東部戰區微信公眾號）

以上這段以「寓戰於訓，呈現訓備『一體態』」為標題的文字，其實已經很明確地指明，「戰備警巡」同時具備了「實戰演練」、「警戒巡邏」與「武裝警告」三層涵義。換句話說，練兵就是為了備戰。此次施毅在發言中強調了「練兵備戰」，等於是把話說得更直白，隨時做好戰爭邊緣的應戰準備。

進一步言之，解放軍在台海「戰備警巡」的常態化，還說明了這些動作已經不是為了單一事件所做的一次性反應。而在將美台大小細節都視為台海軍事博弈這場大局的一步，從而步步為營的全盤考量，對於美國可能介入程度的深淺都有所預備，熟悉各種可能發生的情境，形成「震懾為輔、備戰為主」的策略格局。

美台官方互動與軍事合作交流的「常態化」，想要對中國大陸帶來威懾嚇阻的效果，但忽略了北京解決台灣問題完成統一的決心與意志，因此反而促使解放軍「戰備警巡」的備戰常態化。台海戰爭風險一直都存在着，關鍵在於會是誰按下開戰的啟動鈕。解放軍把「備戰」放到枱面上來說，不過只是揭露了平靜水面下的暗潮洶湧。