美國醫院槍擊案　槍手術後背痛未癒　憤而報復主診醫生

美國俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）市一間醫院6月1日發生致命槍擊案，導致院內4人喪生，槍手亦證實身亡。當地警方2日公布死者身份及案情，指槍手劉易斯（Michael Lewis）5月接受背部手術後，投訴疼痛仍存在，因而槍殺醫生，以及那些擋路的人。



發生槍擊案的是聖方濟各醫院（St. Francis Hospital）。美聯社及天空新聞（Sky News）引述塔爾薩警方負責人富蘭克林（Wendell Franklin）表示，事件中的死者分別為醫院內2名醫生、1名接待員及1名病人。

其中一名醫生菲利普斯（Preston Phillips）早前曾為劉易斯進行背部手術，但對方在手術後多次致電診所，投訴疼痛仍存在。

富蘭克林指，當局發現劉易斯的一封信，內容提到不滿菲利普斯未有解決他的痛症問題，於是計劃到醫院向對方尋仇，並揚言殺害所有阻撓的人。

當局表示劉易斯在事發前一小時及三天分別買了一支AR-15步槍及一支手槍，在當地時間下午5時持槍到醫院二樓的骨科診所內大開殺戒，再懷疑吞槍身亡。警方指，有兩名遇難者是在協助其他人離開時遭槍殺。