德州槍擊｜拜登赴槍擊案現場致哀　民眾向總統大喊：做點什麼！

美國總統拜登（Joe Biden）5月29日在德州小學槍擊案現場慰問遇難者家屬時，在場民眾對總統高喊「做點什麼！」拜登豎起拇指稱「我們會的」。拜登還在Twitter發推文稱致力於將這種痛苦轉化為行動。



拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）當天前往位於德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）、發生槍擊案羅布小學（Robb Elementary School）。他們到達小學外設立的一處紀念場地。他們向遇難者獻花。教師出身的吉爾仲手撫摸遇難學生的遺照，神情哀傷。

羅布小學5月24日發生槍擊案，19名學童和2名教師被一名闖入校內課室的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）槍殺。

美國德州小學槍擊案：圖為2022年5月29日，美國總統拜登和第一夫人吉爾當天抵達位於德州尤瓦爾迪鎮的羅布小學槍擊案現場，對被殺師生致哀。吉爾伸手撫摸一名遇難學生的遺照。（AP）

這是自2012年康涅狄格州的桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案以來，美國境內死亡人數最多的校園槍擊事件。

這是拜登在數週內第二次到大規模槍擊案現場致哀。5月14日，美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超級市場發生的槍擊案，10死3傷，受害者大多為非洲裔美國人。拜登17日前往該槍擊案現場，慰問遇難者家屬並向槍擊案遇難者獻花。