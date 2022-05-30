德州槍擊｜拜登赴槍擊案現場致哀 民眾向總統大喊：做點什麼！
撰文：許懿安
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美國總統拜登（Joe Biden）5月29日在德州小學槍擊案現場慰問遇難者家屬時，在場民眾對總統高喊「做點什麼！」拜登豎起拇指稱「我們會的」。拜登還在Twitter發推文稱致力於將這種痛苦轉化為行動。
拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）當天前往位於德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）、發生槍擊案羅布小學（Robb Elementary School）。他們到達小學外設立的一處紀念場地。他們向遇難者獻花。教師出身的吉爾仲手撫摸遇難學生的遺照，神情哀傷。
羅布小學5月24日發生槍擊案，19名學童和2名教師被一名闖入校內課室的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）槍殺。
這是自2012年康涅狄格州的桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案以來，美國境內死亡人數最多的校園槍擊事件。
這是拜登在數週內第二次到大規模槍擊案現場致哀。5月14日，美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超級市場發生的槍擊案，10死3傷，受害者大多為非洲裔美國人。拜登17日前往該槍擊案現場，慰問遇難者家屬並向槍擊案遇難者獻花。