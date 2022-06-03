英女王登基70周年　金正恩去信祝賀

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，英國各地6月2日舉行為期四天的慶祝活動。全球政要紛紛向英女王祝賀，當中包括朝鮮領袖金正恩。



韓聯社報道，朝鮮外交部發表聲明，指金正恩去信英女王，向對方及英國民眾祝賀。英國和朝鮮在2000年建交，雙方互相在倫敦及平壤設立大使館，惟兩國關係在朝鮮核計劃等問題而向下，不過朝鮮去年9月慶祝建政73周年時，英女王仍有按照傳統向朝鮮民眾傳達祝賀。

另外美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在網上發表錄影講話，形容自己首次與英女王會面時，就覺得對方像自己祖母一樣，而且她的優雅和寬宏大量令自己感到安心，亦認為雙方為美英兩國建立特殊關係。

澳洲新任總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）亦稱讚英女王是澳洲的好友，認為英澳關係不再是伊利沙伯二世上台時的家長與兒女看待，而是平等和朋友的身份，但指對方是冷靜、體面和力量的象徵。

現年96歲的伊利沙伯二世2日在白金漢宮（Buckingham Palace）觀賞御林軍校閱儀式後，當局指她感到不適，因此不會在3日到倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）的女王壽辰感恩崇拜（National Service of Thanksgiving）。