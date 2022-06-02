英女王登基70週年慶典　小王子公主齊亮相　路易「掩耳仔」最搶鏡

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）慶祝登基70週年，白金漢宮（Buckingham Palace）6月2日舉行御林軍校閱儀式，作為慶祝活動的序幕。英女王同日與多名王室成員一起在白金漢宮露台欣賞空軍飛機表演空中分列式，期間4歲的路易小王子（Prince Louis）表情多多，他的「表情包」在網絡熱傳。



英女王身穿淺藍色衣服、戴同色的帽子、手持手杖，現身白金漢宮露台。包括王儲查理斯（Prince Charles）夫婦、威廉王子（Prince William）一家在內的王室成員與她一起站在白金漢宮的露台。

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在82響禮炮之後，一眾王室成員一起欣賞空軍70架飛機的表演。威廉王子的幼子路易王子（Prince Louis）期間疑似覺得現場飛機聲音太嘈吵，他一時雙手掩耳、張大嘴巴，一時雙手捧臉，又曾露出疑因現場嘈吵而不悅的表情，甚為搶鏡。

Prince Louis’ expressions were absolutely priceless today😭💙 pic.twitter.com/LQ2SnJ4OjJ — Belle (@RoyallyBelle_) June 2, 2022

路易王子當日與姐姐夏洛特公主（Princess Charlotte）、以及哥哥喬治王子（Prince George）一起乘坐馬車，參加御林軍校閱儀式。路易王子和夏洛特公主期間熱情地向民眾揮手，後來夏洛特公主曾阻止過度熱情的弟弟繼續揮手。他們其後站在白金漢宮的窗前，向軍人敬禮。