英女王登基70周年　慶祝活動明起開鑼　舉國關心王位繼任安排

英國女王伊利沙伯二世今年2月登基滿70年，成為英國歷史上首位慶祝「白金禧年」的君主，6月2日至5日英國將連續放假慶祝，倫敦市中心也將舉辦為期4天的盛大派對，內容包括女王閱兵、祈禱儀式、銅管樂隊、舞者表演等。



這4天的慶典裏，倫敦非洲裔加勒比黑人社群的舞者將穿上巨型紅鶴、斑馬、長頸鹿的服裝，讓大家重新想像1952年2月6日伊利沙伯公主（Princess Elizabeth）參觀東非肯亞（Kenya）一處野生動物保護區時，得知自己成為女王的那一刻。

英女王登基70年日子臨近，英國全城也在準備跟女王伊利沙伯二世慶祝：（按圖了解）

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英國女王登基70年的「白金禧年」（Platinum Jubilee）已引起了大眾關注，倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）附近紀念品商店「酷不列顛」（Cool Britannia）的白金禧年紀念茶巾已售罄，湯匙只剩幾隻，馬克杯供不應求。

酷不列顛商店的易卜拉欣（Ismayil Ibrahim）說，購買女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）相關商品的顧客不只是外國遊客而已，來自英國各地的遊客也在尋找白金禧年的紀念品。他說：「這是非常特別的一年，他們把它當作大事來慶祝。」

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伊利沙伯世屆時計劃在白金漢宮的陽台露面，專研英國王室的英國歷史學家萊西（Robert Lacey）表示：「君主不是由選舉產生……如果君主出現在陽台上揮手致意，但街上都沒有人，那就是對君主制非常明確的判斷。嗯，談到伊利沙伯二世時，情況恰恰相反，人們迫不及待地想聚在一起歡呼。」

伊利沙伯二世是英國在位時間最長的君主，也是大多數英國人唯一認識的君主，她已經成為君主制的同義詞。無論是1956年象徵大英帝國衰落的蘇伊士運河危機（Suez Crisis）、1980年代的勞資衝突、2005年倫敦發生的恐怖攻擊，英國女王是始終如一的存在。

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伊利沙伯二世履行重要的政治責任、外交責任、社會責任、文化責任，每年她都會從白金漢宮（Buckingham Palace）前往上議院（House of Lords），主持一年一度的國會開幕大典（State Opening of Parliament）。每年11月的英國國殤紀念日（Remembrance Day），英國女王都會為那些在戰爭中犧牲的英國士兵與平民獻上花圈。各國領導人來訪時，她會主持國宴。除此之外，伊利沙伯二世還會參加學校開學典禮、臨終關懷探訪、產房參觀。

英國王室將面臨的問題是，英國民眾是否會將他們對女王的愛轉移給她的兒子、73歲的查理斯王儲（Prince Charles），他畢生大多時間都在為了成為國王而做準備，而他與深受民眾愛戴的戴安娜王妃（Princess Diana）在1996年離婚，從此他讓大眾心中留下不佳的印象。

伊利沙伯二世讓查理斯王儲在英國王室的公眾形象扮演愈來愈重要的角色。5月10日，伊利沙伯二世因為健康因素，臨時宣佈由查理斯王儲代為出席國會開議大典與宣讀御座致詞。《美聯社》指出，白金禧年慶祝活動也是讓英國民眾為查理斯王儲登基的那一天做好準備的其中一環，根據報導，查理斯王儲可能會在6月4日第一場慶祝活動扮演關鍵角色，在一年一度的皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）向士兵致意。

專研英國現代王室的英國歷史學家歐文斯（Ed Owens）表示：「以伊利沙伯二世的例子來說，英國人從沒有過一位如此年長的君主，她在位時間很長，對於許多必須將她的角色轉移到王位第一順位繼承人的人來說，這意義重大。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：英國女王溫情打氣！在位68年第四次 伊莉莎白二世罕見發表電視演說 籲國民堅強共度疫情】