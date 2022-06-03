烏克蘭｜戰事邁向100日　危機夾擊經濟傷到入肉　戰爭何時結束？

俄烏戰事持續3個月，至今未有終息的跡象。但相信不論是普京（Vladimir Putin）或歐美西方世界都知道，這場戰爭早晚得停止。因為戰事至目前為止，造成的影響已超越所有人所想像，且正向相當壞的方向發展。



俄烏戰爭開打3個月，歐美對俄羅斯的制裁也持續了3個月。俄羅斯多次表示制裁只會令西方世界更痛苦——這是事實，隨着歐美逐步進口俄羅斯能源，全球原油及天然氣價格急升，令正受通脹影響的歐美國家雪上加霜。

俄羅斯不難為其能源尋找替代市場，單是對中國石油和天然氣出口，4月同期比就增長了50%以上。當然這不是說制裁對俄羅斯來說沒有影響，國際貨幣基金組織估計，西方停止進口商品將對俄羅斯企業造成嚴重打擊，預料2022年俄羅斯經濟將萎縮8.5%，會是自蘇聯解體以來最高。

圖為6月2日，烏克蘭頓涅茨克一毎個人民居地的簡單墳墓。（AP）

在5月剛舉行的達沃斯世界經濟論壇上，各國譴責了俄羅斯的侵略，並重申堅定地支持烏克蘭。但私底下，人們都擔心長期戰爭帶來的經濟成本。

這些擔憂是完全有道理的，全球正經歷新冠疫情的衝擊，戰爭進一步加劇本已正在上升的價格壓力。西方經濟體正面臨一段放緩或負增長的時期，英國每年通脹率升至9%，為40年來的最高水平，汽油價格亦創歷史新高。包括英格蘭銀行在內的中央銀行，都認為他們必須通過加息以應對接近兩位數的通脹。

引發糧食危機

對較貧窮國家來說，面臨的問題將會更嚴重。正如世界糧食計劃署執行主任比斯利（David Beasley）所說「烏克蘭的糧倉正滿瀉，但同時全球有4400萬人正走向飢荒。」

烏克蘭黑海港口的小麥供應正被俄羅斯封鎖，國際貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織和聯合國，對人道主義災難的擔憂都在增長。這理由很簡單：除非發展中國家本身就是能源出口國，否則它們將面臨燃料和糧食危機引發的金融危機帶來三重打擊。斯里蘭卡是自戰爭爆發以來第一個無法償還國債的國家，但不太可能是最後一個。

普京被指責將食物「武器化」一定程度是正確的。從一開始，俄羅斯就一直在打一場漫長的博弈，等待反對他的國際聯盟瓦解，克里姆林宮認為俄羅斯承受經濟痛苦的能力比西方要高。

圖為5月30日，歐盟官員在布魯塞爾召開能源及食物安全會議。（AP）

戰爭結束是解決這問題的唯一方法，而俄軍被擊敗，或烏克蘭被佔領會是戰爭結束的一種方式，但以目前的情況來看，這似乎不太可能。至於其他可能的結果，一是制裁最終奏效，迫使俄羅斯退縮；或經協商解決，停止戰爭。

普京不會無條件投降，經濟戰造成對全球的影響是顯而易見的。俄軍佔領烏克蘭領土與各種戰爭罪行令西方世界此刻難以與克里姆林宮達成妥協，但經濟現實只表明一件事：戰爭早晚要結束，終究會達成妥協。