澤連斯基指烏克蘭兩成領土遭俄羅斯控制　美國制裁普京相關人士

俄羅斯入侵烏克蘭接近一百天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月2日指，全國有大約20%領土落入俄羅斯手中，並指東部頓巴斯（Donbas）地區完全被摧毀。而美國同日宣布新一輪制裁俄羅斯名單，針對與總統普京（Vladimir Putin）有關連的人士及寡頭。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，澤連斯基向盧森堡眾議院發表視像講話時提到，烏克蘭有大約20%領土遭佔領，面積12.5萬平方公里，比盧森堡、荷蘭及比利時三國加起來的面積更大。

他亦指當地的戰事仍然持續，由東北部的哈爾科夫（Kharkiv）到南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）的戰線延綿超過1000公里，並形容頓巴斯曾是歐洲最強大的工業重鎮，惟現在已經面目全非。

澤連斯基稱俄軍至今已有超過3萬人陣亡，超過前蘇聯在阿富汗十年戰事、及俄羅斯在兩次車臣戰爭的死亡人數。他在發言中再次呼籲外國進一步制裁俄羅斯及為烏克蘭前線供應武器，同時呼籲盧森堡支持烏克蘭加入歐盟的計劃。

美國財政部同日公布新一輪針對俄羅斯的制裁名單，對象包括俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）、億萬富豪莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）、普京的離岸財富管理人羅爾杜金（Sergei Roldugin）等精英階層，另外與普京有關的豪華遊艇亦榜上有名。