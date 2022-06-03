開業到香港　日本橫濱中華街百年酒樓聘珍樓不敵疫情　宣布結業

日本橫濱中華街，馳名的中國酒樓「聘珍樓」營運總公司在6月2日宣布破產清盤。這間在日本營業超過130年，最老字號的酒樓終究不敵新冠疫情，正式結業。



日本放送協會（NHK）報道，聘珍樓在2日宣布正向法庭申請清盤，負債額超過3億日圓（約2000萬港元）。報道引述代表律師指出，聘珍樓日常以接待團體客為主，但因新冠疫情日本封關團體食客大減，經營持續惡化最終只能宣布結業。

聘珍樓始於明治年代1884年，由居日華僑鮑氏在橫濱開業。經歷過明治和大正頂盛，但在二戰時被轟炸移為平地。後來在鮑氏朋友，林氏的接手重建，聘珍樓在1967年成立公司。戰後橫濱重建南京街並更名中華街，聘珍樓逐漸成為當地的標記。

圖為明治年代後期，為於橫濱現址的聘珍樓。（聘珍樓官網）

圖為聘珍樓主網頁的分店介紹，聘珍樓在東京及大阪均有分店。（聘珍樓官網）

聘珍樓在1980年代逐步擴張，在日本多地開設分店，在1988年更於香港成立分公司，在香港開業，讓聘珍樓成為第一間從日本開業到香港的中式酒樓。今天聘珍樓在香港有4間分店，包括以聘珍樓命名的觀塘及鑽石山分店，及以名都命名的金鐘和馬鞍山分店。

在2009年，中國國家旅遊局與廣東省政府共同開辦的第一屆中國粵茶峰會上，聘珍樓公司主席林康弘榮獲推動粤菜發展功勲獎章，充分肯定其在日本推動中國菜餚的功勞。

不過聘珍樓在2010年中期經營開始出現困難，在2016年把除橫濱以外的酒樓售予另一間企業，聘珍樓公司營運的僅存橫濱中華街的本店。受到疫情衝擊，聘珍樓經營瞬速惡化。公司雖然一度在3月宣布橫濱總店要搬遷在5月關門，但實質是倒閉。

聘珍樓日本網頁在6月2日發表聲明，宣布破產的僅是經營橫濱本店的公司，其他業務不受影響，日本及香港的食客可繼續光顧其他分店。但這意味着在橫濱中華街開業超過130年的老字號聘珍樓本店，最終走進了歷史。